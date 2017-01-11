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İlimtepe FK, takviye yaptı

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İlimtepe FK, takviye yaptı
Süper Lig B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile düşme potasının üzerine çıkan, kümede kalma yolunda rakiplerinin bir adım önüne geçen İlimtepe FK, ara transferde de kadrosuna takviye yapıyor.

H.Yıldızspor’dan Beratcan’ı alan Kırmızı-Lacivertli ekip, 3 futbolcuyla daha anlaştı.  

PENDİK’TEN EREN KONDUL DÜZCE’DEN SABRİ USLU

İlimtepe FK, ara transferde Pendik Doloyobayspor’dan Eren Kondul, Düzce Özsutspor’dan Sabri Uslu ile GAP Spor’dan Suat Özkan ile anlaştı. Bir süredir çalışmalara çıkan bu üç oyuncunun lisansının bu hafta çıkartılacağı, gelecek hafta Dilovası Belediyespor ile oynayacağı maçta forma giyebilecekler.

ALDIRMAZ, “TAKIMI LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ”

İlimtepe FK’nın geçen hafta transfer ettiği Beratcan’ın lisansı çıktı. Bu oyuncu Ç.Balaspor ile oynanacak erteleme maçında forma giyebilecek. Teknik Sorumlu Hüseyin Aldırmaz, 1-2 oyuncu daha almayı düşündüklerini belirterek, “İşi sağlama alıp, takımı ligde tutmak istiyoruz. Bunun için de yöneticilerimiz isteklerimizi yerine getiriyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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