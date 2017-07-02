İlimtepe FK’da teknik ekip belli oldu

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’in ikinci yarıdaki performansı ile kalıcı olan, bu sezon ise üst sıraları zorlayacak bir takım kurmayı hedefleyen İlimtepe FK, teknik ekibini belirledi.

İlimtepe FK’yı bu sezonda Hüseyin Aldırmaz çalıştıracak. ALDIRMAZ DEVAM EDİYOR

İlimtepe FK yönetimi kurulu, yeni sezon öncesi teknik ekibini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:” Geçen yıl başarılı bir sezon geçiren Hüseyin Aldırmaz ile yola devam kararı alınmıştır. Yardımcılığına geçen sezon alt yapı sorumlusu olan Faruk Özek getirilmiştir. Kaleci Antrenörü olarak geçen sezonun ara döneminde takıma katılan Yavuz Haydarbeyoğlu görevine devam edecektir. Kulübün eski antrenörlerinden Arif Şenelli ise altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. Ekibimize şimdiden başarılar diler, kamuoyuna saygılarımızla duyurulur”



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