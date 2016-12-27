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İlimtepe FK’nın müthiş çıkışı

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İlimtepe FK’nın müthiş çıkışı
Süper Lig’de ilk yılını yaşayan, lige de çok hazırlıksız giren İlimtepe FK, son haftalardaki performansı ile düşme hattının üzerine çıktı. Kırmızı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında 3’de 3 yaptı.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA PUAN KAYBI YOK
Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynayan, Süper Lig’e çıkamayan İlimtepe FK,1.Küme’ye hazırlanırken, lige katılmayan takımların olması nedeni ile kendisini bir anda Süper Lig’de bulmuştu. 1.Küme’de yer alacak kadrosu ile Süper Lig’e oynamak zorunda kalan İlimtepe FK, ligin ilk yarısını düşme potasında tamamladı. Ligin ikinci yarısı ile birlikte çıkışa geçen Kırmızı-Lacivertli ekip, 3’de 3 yapıp, çok önemli bir başarıya imza attı.

ALDIRMAZ, “DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ”
İlimtepe FK Teknik Sorumlusu Hüseyin Aldırmaz, Denizliköyü, Beylikbağıspor’dan sonra 1937 Sekaspor maçını da kazandıklarını belirterek, “Çok iyi bir seri yakaladık. Bu galibiyetlerle kendimizi düşme potasının üzerinde tutmayı başardık. Ancak daha işimiz bitmedi. Tamı hızımızı almışken lige verilen ara bizim için iyi olmadı. Bir haftalık arada sonra oynayacağımız Ç.Balaspor maçını da kazanmamız halinde, stratejimizi öyle belirleyeceğiz” dedi.

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