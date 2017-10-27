İlimtepe GB’de yeni Başkan Durul
İlimiz amatör küme kulüplerinden İlimtepe GB’de, önceki gün olağan üstü genel kurul yapıldı. Genel kurulda Başkanlık görevine mevcut yönetimde bulunan Murat Durul seçildi.
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BAŞKAN SÖĞÜT GÖREVİ BIRAKMIŞTI
Eski Başkan Köksal Söğüt’ün işlerini yoğunluğundan dolayı görevi bırakmasından sonra olağan üstü genel kurula giden İlimtepe GB’de, yeni yönetim kurulu da oluştu. 34 üyesi bulunan İlimtepe GB’de Başkanlık görevine Murat Durul getirildi. Durul, kulübün kuruluşunda da çok önemli katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor. Başkan Durul, altyapı çizgilerini değiştirmeden, yollarına devam edeceklerini söyledi.
İLİMTEPE GB YENİ YÖNETİM KURULU
Murat Durul (Başkan)
Ömer Taşteken (Başkan Yardımcısı)
Mazlum Göçer (Muhasip)
Raşit Binali (Altyapı Sorumlusu)
Celali Demir (Futbol Şube Sorumlusu)
Mahide Karabulut (Okul Sporları Koordinatörü)
Nihat Fidan (Üye)
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