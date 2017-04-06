İlimtepe, gerçek ilim tepesi oluyor

Körfez’de 1999 depremi sonrası toplu konutların yapıldığı, ulaşımı zor, mahrumiyeti bol olan İlimtepe’ye, yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle bir dönem ‘Zulümtepe’ denmişti.

İlimtepe şimdi yapılan yolu, gerçekleştirilen yeni yatırımlarla gerçek kimliğine kavuşuyor, adının anlamına uygun hale geliyor. 3 yıl önce 40 bin liraya bile dairelerin satılamadığı İlimtepe’de, daire fiyatları şu an 100 ile 150 bin lira arasında değişmeye başladı. Yani değerini 2’ye hatta 3’e katladı.

DUBLE YOLLAR YAPILIYOR

En büyük eksiklerinden biri; yollar ve sosyal yaşam alanlarının azlığıydı. Ulaşım noktasında iki duble yol çalışmasının startı verildi. Hacı Osman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkan yol ‘duble’ hale getirilirken, Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantı teşkil edecek bir yol yapımının da startı verildi. Şimdi bir de Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Körfez Devlet Hastanesi’nin yan tarafından çıkacak bir yol yapımı için planlama yapıldı.

TOKİ’nin yeni konutlar yapması için 350 dönümlük yer ayrıldı. İlimtepe’nin gerçek bir ‘ilim’ tepesi olması noktasında da üniversite yapımına 140 dönümlük alan imar planlarında ayrılırken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 2018 yılı içerisinde bir vakıf üniversitesinin bölgede üniversite yapmak için çalışma başlatacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan İlimtepe Kültür Merkezi tamamlandığında bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.