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İlimtepe ile Ç.Balaspor kozlarını paylaşacak

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İlimtepe ile Ç.Balaspor kozlarını paylaşacak
Süper Lig B Grubu’nda sadece zirvede değil, alt sıraları da yakından ilgilendiren maçlar var.

Son haftalardaki çıkışı ile düşme potasının biraz üzerinde kendisine yer bulan İlimtepe FK, bu korkuyu çok daha fazla hisseden Ç.Balaspor ile Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00. Yavuzspor-Güneşspor ve Dilovası Bel-1937 Sekaspor günün diğer maçları.

YAVUZSPOR-GÜNEŞSPOR
B Grubu’nda düşme potasında yer alan Yavuzspor da, yarın akşam ligin genç ekiplerinden Güneşspor’u konuk edecek. Son maçında Ç.Balaspor’u 2-1 yenip, haftalar sonra galip gelen Yavuzspor, Güneşspor karşısında kazanıp, kümede kalma umutlarını gelecek haftalara taşımak istiyor. 19 puanlı Güneşspor da bu zorlu deplasmanda kazanıp, korkulu rüya görmek istemiyor. Derince Stadı’nda maçı 16.15’de başlayacak.

DİLOVASI BELEDİYE-1937 SEKASPOR
Süper Lig B Grubu’nda sezona fırtına gibi başlayan, ilk 6 maçını kayıpsız geçen Dilovası Belediyespor, daha sonra yaşadığı puan kayıplarının adından liderliği kaybetmişti. Son maçında da Beylikbağıspor’a 2-1 yenilip, çok büyük şok yaşayan Dilovası Belediyespor, 15’inci hafta maçında sahasında 1937 Sekaspor ile karşılaşacak. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan, düşme potasına yaklaşan 1937 Sekaspor içinde bugünkü maç çok büyük önem taşıyor. Dilovası Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

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