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İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor

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İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor
Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi’nde çekim gücünü arttıracak, kültürel ve sosyal dönüşümünü sağlayacak İlimtepe Kültür Merkezi'nin temelini yarın atıyor.

Gerçekleştirdiği kentsel yatırımlar, sosyal projeler ve uygulamalar ile Türkiye’de adından sıkça söz ettiren Körfez Belediyesi, vizyon projelerinden olan İlimtepe Kültür Merkezi’nin ihalesini geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştirmişti. Yer teslimi sonrası İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli yarın saat 14.30'da düzenlenecek törenle atılacak.

TAM DONANIMLI MERKEZ

Körfez Belediyesi, bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak hem de sosyal hayatı canlandıracak olan İlimtepe Kültür Merkezi’nin projelendirme çalışmalarını Selçuklu mimarisinde tasarladı. Bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan merkez tam donanımlı olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

BÖLGEYİ TAÇLANDIRIYORUZ

Yarın temel atma töreninin gerçekleştirileceği alanda vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "İlimtepe’yi bu projeyle taçlandırıyoruz. 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı. İlimtepe sakinleri ise proje nedeniyle Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.

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