İlimtepe, Sultan Orhan’ı durdurdu:1-1

5’te 5 yapan lider Sultan Orhanspor, önceki akşam konuk ettiği İlimtepe FK ile 1-1berabre kaldı, ilk kez puan kaybı yaşadı. Liderin takipçisi Suadiyespor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta 1937 Sekaspor’u 4-2 yendi, zirve ile puan farkını 2’ye indirdi.

SULTAN ORHAN 9 KİŞİ BİTİRDİ

Bu sezona fırtına gibi başlayan, 5’te 5 yapan Sultan Orhanspor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda ligin bir diğer başarılı takımı İlimtepe FK’yı konuk etti. Barış’ın attığı golle de 1-0 öne geçen Sultan Orhanspor, 37’de Nihat’ın golüne engel olamadı, maça 1-1’lik eşitlik geldi. Maçın ikinci yarısının hemen başında 52’inci dakikada Sultan Orhanspor’dan Hakan kırmızı kart gördü. 80’de bu kez konuk takımdan Usema ikinci sarıdan atıldı, iki takımda sahada 10 kişi kaldı. Son dakikada İlker’in atılmasıyla maçı 9 kişi tamamlayan Sultan Orhan, ilk puan kayıplarını da yaşamış oldu.

SUADİYESPOR’UN GERİ DÖNÜŞÜ

İki yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de bu kez iddialı bir takım yapan, zirveyi zorlayan Suadiyespor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 1937 Sekaspor’un konuğu oldu. Ligde galibiyeti bulunmayan 1937 Sekaspor, rakibi karşısında Rahman’ın golleriyle iki kez öne geçti. Devreyi 2-1 yenik bitiren Suadiyespor, karşılamanın ikinci yarısında tecrübeli oyuncusu Aykut’un attığı 3 golle sahadan 4-2 galip ayrıldı, lider Sultan Orhanspor ile arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi. Genç oyuncularla ligde tutunma mücadelesi yapan 1937 Sekaspor ise 7’inci maçta 5’inci yenilgisini aldı.