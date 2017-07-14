İlimtepe ve kampüs inşaatı ilerliyor

Körfez Belediyesi’nin iki büyük projesi, İlimtepe Kültür Merkezi ve üniversite kampüs inşaatı, planlanan şekilde aksamadan devam ediyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın önem verdiği iki proje; İlimtepe Kültür Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mart ayında temeli atıldıktan sonra hızla devam eden inşaat çalışmaları sonrası iki bina da hızla yükselmeye başladı. Bir yıl içerisinde inşaat çalışmasının tamamlanması planlanan İlimtepe Kültür Merkezi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Yarımca bölgesine ayrı bir hareket getirmesi beklenen Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde de bloklar tek tek tamamlanmaya başladı. Geçtiğimiz mart ayı içerisinde 21 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü, tamamlandığında 4 bin 500 öğrencinin yer alacağı bir eğitim kurumuna dönüşecek.