İlimtepe'nin değeri her geçen gün artıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlimtepe'de hayata geçirilen ve bölge için büyük önem taşıyan İlimtepe Kültür Merkezi ve Alışveriş Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Selçuklu-Osmanlı mimarisi ile dikkat çeken kültür merkezindeki çalışmaları Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte inceleyen Başkan Baran, çalışmaların son hızla devam ettiğini ve kaba inşaatta da sona doğru yaklaşıldığını belirtti.

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Baran, "İlimtepe Kültür ve Alışveriş Merkezimizin son katında çalışmalar sürüyor. Hedefimiz kısa süre içerisinde tamamlamak ve hizmete açmak. Tamamlandığında bölgeye büyük bir değer katacak. Burada yaptığımız çalışmalar ve özellikle kültür merkezi, vatandaşlarda da İlimtepe'ye karşı ayrı bir güven oluşmasını sağladı. Birçok proje için de çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde bunların da müjdelerini vereceğiz. İlimtepe, değerli bir bölge. Gelecekte Kocaeli halkının ve ülkemizin bir cazibe merkezi haline gelecektir. İki duble yol çalışması ve kültür merkezinin tamamlanması ile İlimtepe büyük bir değer kazanacaktır" dedi.