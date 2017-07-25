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İlimtepe’nin ‘tacı’ yükseliyor

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İlimtepe’nin ‘tacı’ yükseliyor
Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe’de yapımına başlanan ve 1 yıl içinde tamamlanması planlanan Kültür Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.

Körfez Belediyesi, vizyon projelerinden olan İlimtepe Kültür Merkezi’nin inşaatına geçtiğimiz mart ayında başlamıştı. Selçuklu mimarisi ile inşa edilen merkez, bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak hem de sosyal hayatı canlandıracak 1 yıl içinde tamamlanması planlanan kültür merkezi, eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan merkez tam donanımlı olarak hizmet verecek.

SELÇUKLU MİMARİSİ

Merkez içerisinde; bin kişilik düğün salonu, ofisler, muhtarlık binası ve kurs merkezleri yer alıyor. Tarihi han ve medrese mimarisinden esinlenilerek oluşturulmuş iç avlusu ve iç avluya bakan balkonlarıyla İlimtepe Kültür Merkezi, 8 bin metrekare alanda geleneksel ve modern mimari senteziyle bölgede yaşamın yeni merkezi olacak.

KİRLİLİĞE İZİN YOK

Körfez’in geleceği konumunda olan İlimtepe’de yapılan yatırımlardan dolayı vatandaşlar Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ediyor. İlimtepe’de yeni yatırımlar bir bir hayata geçirilirken, görüntü kirliliğine de izin verilmiyor. Ekipler son olarak izinsiz olarak koyulan kulübelerin yıkımını gerçekleştirmişti.

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