  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 26 °C

İlk 2 taksitini ödemeyen yanar

»
İlk 2 taksitini ödemeyen yanar
Vergi ve prim affı için başvurular 30 Haziran’da sona ermişti. Şimdi sıra ödemede. 31 Temmuz’a kadar ilk taksit ödenecek. İlk 2 taksidi ödemeyen hakkını kaybedecek. Geçen yılki aftan yararlananlar da 3’üncü taksidi bu ay ödeyecek.

 

Af Yasası ile vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştı. 30 Haziran’da sona eren yapılandırma başvurusu için vergi dairelerine 1 milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ise 343 bin kişi başvurdu. Toplamda 19 milyar liralık kamu alacağı yapılandırılmış oldu.

İLK TAKSİT BU AY

Şimdi sıra yapılandırılan borçların ödenmesine geldi. Ödeme, başvuru anındaki tercihe göre taksitle ya da peşin yapılabiliyor. Vergi, trafik ve idari para cezalarını yapılandırarak taksidi seçenler ilk taksidi bu ayın sonuna kadar yapacak. Ayrıca geçen yılki aftan yararlanarak borcunu yapılandıranlar da 3’üncü taksit ödemesini ay sonuna kadar yatıracak.

PEŞİNDE AĞUSTOS SONU

SGK prim borçları için ilk taksit 31 Ağustos’a kadar, diğer taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Peşin ödemeyi seçenler için de son tarih 31 Ağustos. Başvuru sırasında borcunu taksitler halinde ödeyeceğini beyan edenler, isterlerse yapılandırılan borcun tamamını ilk taksit süresi içinde kapatabilecek. Bu durumda taksit farkı olmayacak.

AMAN HAKKINIZ KAYBOLMASIN!

Ödemelerin zamanında yapılması önemli. Çünkü, taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde hak yanacak. Ayrıca, ilk iki taksidi süresinde ödeyenler de bir takvim yılında ikiden fazla taksidi ödemezse hak yine yanacak. Taksitler devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen de hakkını kaybedecek.

EKSİK ÖDENİRSE NE OLUR?

Taksit tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler nedeniyle hak kaybı olmayacak. Ancak bu eksik yatan para, yapılandırma süresi içinde ödenecek. Geç ödenen tutara yüzde 4 fark eklenecek. Eksik yatan tutarlar son taksidi takip eden aysonuna kadar ödenmezse, borçlu aftan ödediği tutar kadar yararlanacak.

HACİZLER KALKACAK MI?

Borçtan dolayı, taşınır ve taşınmaz varlıklar üzerindeki haciz varsa, yapılan ödemeler oranında kaldırılacak. Alınan teminatlar da yapılan ödeme kadar iade edilecek. Ancak bunun için borçlu vatandaşın talepte bulunması ve hacize konu başka borcun bulunmaması şart. Diğer yandan borcun peşin ödenmesi halinde haciz tamamen kalkacak.

Posta
 

Bu haber toplam 209 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu yıl da bilgisayarları Vestel dağıtacak21 Temmuz 2017 Cuma 15:37
  • Bakanlık harekete geçti! Kurban Bayramı'nda tedbir alınacak21 Temmuz 2017 Cuma 14:09
  • Bakan açıkladı:734 marka, 72 tasarım ve 15 patent TMSF'ye devredildi21 Temmuz 2017 Cuma 11:54
  • İzmit Belediyesi'nden kiralık kafeterya ve adaklık satış yeri21 Temmuz 2017 Cuma 10:10
  • Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye ihracat tarihinin en önemli artış oranı yakalanacak20 Temmuz 2017 Perşembe 22:40
  • Kolsan’da toplu sözleşme imzalandı20 Temmuz 2017 Perşembe 20:40
  • ES Group iş güvenliğinde farkındalık yaratmaya devam ediyor20 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
  • Dev pazar yerinin ihalesine 9 teklif20 Temmuz 2017 Perşembe 12:37
  • Çifte zam yatıyor20 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
  • Zeytinoğlu: "Başarılı Gümrük Birliği Türkiye AB ilişkilerini canlandırır"20 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti