‘İlk 6 ay, mutlaka anne sütü’

Anne sütünün teşviki ve bebek dostu hastaneler programı kapsamında “Bebek Dostu ve Anne Dostu Hastane” unvanına sahip olan SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası olması nedeniyle, anne sütünü önemine dikkat çekmek için 3.Emzirme Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr.Şenol Ergüney, SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici\Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr.Onursal Varlıklı, Kurum İdarecileri, çalışan personeller, çok sayıda anne ve anne adayları katılım sağladı.

Hastane Yönetici/Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, “Anne sütü psikolojik, ekonomik, steril ve pratiktir. Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan bütün besin ve vitaminleri içermektedir. Şuana kadar anne sütüne yakın içerikli bir gıda üretilmiş değildir. Dolayısıyla ilk 6 ayda mutlaka anne sütü diyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney “Yapılan araştırmalar göstermiş ki şuanda dünyadaki hastalıkların artmasındaki nedenlerden bir tanesi sezaryenle yapılan doğumlardır. Her şeyin doğalının olması en güzelidir. O yüzden bu tarz etkinlikler farkındalık için çok önemlidir. Amamıcımız toplumda sağlıklı birey sayısını arttırmaktır” diye konuştu.

Anne adayları ve annelerin bebekleri ile birlikte katıldığı etkinlikte Emzirme Danışmanları tarafından Anne sütünün önemi ve faydaları, Anne sütü saklama koşulları, Emzirmede çıkabilecek sorunlar ve baş etme yöntemleri, Uygulamalı emzirme teknikleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Anne ve anne adayları anne sütü ve emzirmeye dair tüm konularda merak ettikleri soruların cevaplarını aldı.

Hastane Yönetimine memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar etkinlikten son derece memnun kaldı.

Anne adayları ve bebekleri ile birlikte annelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, anne sütünün önemini anlatan bilgilendirme kitapçığı, lohusa şerbeti ve meyve ikramları ile son buldu.