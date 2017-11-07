İlk adım atıldı! 16 firmadan teklif

Sarımeşe ve İstasyon Mahalleleri arsında yer alan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Kartepe Kent Meydanı projesi için ihale düzenlendi. İhaleye 16 firma teklif sunarken kent meydanı bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. İçerisinde sosyal alanların da yer alacağı meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda otomatik sulama sistemi yapılacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar tercih kullanılacak. Ayrıca meydanın mimari yapısını destekleyen yeni nesil dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.