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İlk cemre ne zaman düşecek?

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İlk cemre ne zaman düşecek?
2017 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişinin müjdecisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü.Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemre düşmesi ikinci olarak suya en son toprağa düşecek.

Cemrenin düşmesiyle havaların ısınmaya başladığı, bahara geçiş yapıldığı bilinir. 2017 yılının ilk cemresi 19-20 Şubat tarihinde yani bugün ve yarın havaya düşecek. Belli aralıklarla sonraki cemreler de düşecek, peki bu işleyiş sırasıyla nasıl olacak?

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemre bir hafta on gün sonra suya, sonraki bir hafta on gün sonra toprağa düşecek. Toprağa düşmesiyle tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Nevruz hazırlıkları başlıyor. Önce havadaki değişim gözlendiği için ilk cemrenin havaya düştüğü dile getiriliyor." dedi.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? 

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilk baharın gelmesine neden olur.

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer

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