İlk ceza 206 lira, ikincisinde trafikten men
Sürücüleri uyaran trafik ekipleri cam filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtti.
A+A-
Trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor. Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor. Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor.
Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor. Sürücüler ise yeni uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Aracının ön camındaki filmi söken bir sürücü, görüş mesafesinin açıldığını söyledi.
Bu haber toplam 2216 defa okunmuştur
Etiketler : Trafik ekipleri, cam filmi, ceza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.