İlk final; çarşamba Kartal

Cuma günü bay haftasında gözümüz Gölcük’te, kulaklarımız ise Sancaktepe ve Altay maçlarındaydı. Gölcük’teki maçla ilgili bir endişemiz yoktu. Temsilcimiz istim üstündeydi ve Tekirdağspor da tam aksine adeta çöküş dönemindeydi. Bakmayın maçın 1-0 bittiğine, Kırmızı-Siyahlı ekibimiz sayısız gol fırsatını kullanamamış. İzleyenler, maçın hakkının 5-0, 6-0 olduğunu söylüyorlar. Sedat gibi takımın beyni denilen ismin yokluğunda gösterilen bu performans önemliydi. Gölcük Play-Off yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Tekirdağspor’a değil de, geçen hafta takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Murat Şahin ile Ali Mumcu kardeşlerime üzülüyorum. İşleri çok zor. Bu maça dair dikkat çeken notlardan biri tribünlerin tamamen dolu olması. Kocaelispor maçında bu görüntü doğaldı da, önceki gün bu kadarını sanıyorum kimse beklemiyordu.

DÜŞMANLIKTAN KİMSEYE YARAR GELMEZ

Çok sayıda öğrenci vardı tribünlerde. Kulüp okullarla ilgili bir çalışma yapmış belli ki. Tahminin yine çok sayıda Kocaelispor taraftarı da tribündeydi. Gölcük Şehir Stadı tribünlerini hep böyle dolu ve coşkulu görürüz inşallah. Tabi bu maça dair hoş olmayan olaydan da söz etmemiz gerekiyor. Bir grup holigan Tekirdağspor otobüsünü kamp yaptığı otelin önünde taşlamış, aracın tekerleklerini patlatmış. Duyduğumda çok üzüldüm. Sosyal medyada bazı Gölcüklüler ilk maçta yaşananları unutmadıklarını, aynı şekilde karşılık vereceklerini yazmış. Altına yorum yaptım, “Sakın ha, aynı karşılığı verirseniz onlardan farkınız kalmaz” diye uyardım. Kimlerse Tekirdağspor otobüsünü taşlayanlar, bir anlamda husumet tohumlarını ekenleri şiddetle kınıyorum. Hatırlatıyor, uyarımı yineliyorum; sporda kinin, intikamın yeri olmaz, düşmanlıktan kimseye bir yarar gelmez.

TAM PUAN KAYBETTİ DERKEN

Sancaktepe ikinci yarıda belirgin bir düşük içerisindeydi. Önceki günkü Erzin maçında da puan kaybetme olasılıkları güçlüydü. Heyecanla maçkolik’ten takibe geçtik. Uzun süre maç golsüz gitti. Galiba böyle bitecek diye düşünmeye başladık. Sonra kısa aralıkla karşılıklı goller atıldı. Son anlara 1-1 girildi. Tamam, lider iki puan kaybetti, aramızdaki fark artık üç diye sevinirken, Sancaktepe’nin ikinci golü yazıldı. Tabi yıkıldık. Maçı izleyen teknik direktörümüz Ümit Metin Yıldız ile görüştüm. Yıldız, Sancaktepe’nin kazanacak görüntüde olmadığını vurgulayarak hakemin skorda etkisi olduğundan bahsetti. Çekirge bu kez sıçradı diyelim ancak çarşamba günü Van deplasmanında bence şansları olmayacak. Muhtemelen farkı 2’ye 3’e indireceğiz.

2-2 OLUNCA ACABA MI DEDİK

Tabi Altay’ın maçlarıyla da yakından ilgiliyiz. İzmir ekibi Karacabey önünde oyunun başında 2-0 öne geçince doğal olarak hepimiz umudu kestik ancak baktık ki Bursa ekibi 2-2’yi buldu, ister istemez acaba mı demeye başladık. Ancak işin sonu istediğimiz gibi olmadı. Altay 2-2’den sonra coştu, rakibini 5’lik yaptı. Altay tam 16 maçtır yenilmiyor. En son İzmit’te bize kaybetmişlerdi. 19 Mart Pazar günü İzmir’de her iki takım için de son derece kritik bir maç oynanacak. Grupta ilgili bir önemli dip not. Mutlaka herkesin dikkatini çekiyordur Ankara Demirspor fena geliyor. Üst üste başarılı sonuçlarla Play-Off hattına kadar çıktılar. İçerde berabere kalınca çok üzülmüştük, adamlar öyle formda ki geleni gideni deviriyorlar.

9 FİNALİMİZ KALDI

Artık son 9 haftadayız, toplanacak 27 puanın olduğunu düşündüğümüzde liderle aramızdaki 5 puanlık farkın çok önemli olmadığı görüşündeyim. Diğer maçlarda öngördüğümüz sonuçları almak şartıyla görülen odur ki, şampiyonluk yarışında Altay ile yarı final, Sancaktepe ile final maçlarına çıkacağız. Bize karşı oynayan, kazanmak isteyen takımlar karşısında iyi sonuçlar aldığımıza göre, dikkat etmemiz gereken diğer takımlarla oynayacağımız maçlar. Tabi tek tek düşünmeli, önümüzdeki ilk maça şampiyonluk maçı olarak bakmak durumundayız. Önümüzdeki 9 maç, 9 final kaldı. İlk final, çarşamba Kartal. Zincirin halkaları yönetim, takım, taraftar ve basın olarak üzerimize düşeni yapalım, camia olarak bu maça odaklanalım.

MESUT VE SEFA’SIZ ZOR OLACAK

Takımla ilgili son duruma da bakalım. Mesut’un takım için ne denli önemli bir isim olduğunu yazmama gerek yok sanıyorum. Yokluğunda Karacabey maçında ciddi bir sıkıntı çektik. Sefa’nın Bayburt’ta sarı kart cezalısı durumuna düşmesine fazla üzülmedik, zira aldığımız bilgiler Mesut’un Kartal maçına yetişeceğine yönelikti. Ancak beklendiği gibi gitmedi işler. Mesut kaç gündür antrenmanlara çıkamıyor, görülen odur ki, çarşambaya yetişmesi zor. İlk kez Sefa ile Mesut’suz oynamak durumunda kalacağız gibi, ilk bakışta tedirginlik veren bir durum. Teknik ekibin Ali Keten’i öne çıkartıp, Kemal’i stopere monte etmesinden başka bir seçenek gözükmüyor. Kemal, Bayburt’ta iyiydi, Ali Keten zaten takımın jokeri. Bir sıkıntı olmaz inşallah.

BİRLİK, DERİNCE VE DARICA

Son olarak, diğer temsilcilerimizin önceki günkü maçlarını değerlendirelim. Kocaeli Birlik’in Sivas Belediye deplasmanındaki bir puanı kötü değil. Şampiyonluğun zor olduğunu söylemiştim, puan farkı 9’a çıktığına göre artık temsilcimiz sadece Play-Off’a odaklanmalı. Temsilcimizin dış saha maçlarında ilgili fazla sorunu yok, içerde artık puan kaybı yapmamalı. Darıca G.B, Elaziz’i net skorla yenerek inatla ve inançla lideri takibe devam ediyor. İkili averajla birlikte 7 puanlık farkı kapatmak elbette zor ama belli olmaz sonuna kadar kovalamak lazım. Derincespor’un gidişatı hiç hayra alamet değil. Genelde öne geçiyorlar ama sonunu getiremiyorlar. Silivri’de de öyle oldu. Demek ki, nefesleri yetmiyor. Temsilcimiz artık sonuncu ve düşme hattının üzeriyle arada 4 puan fark oldu. Puanının aslanın midesine indiği bu dönemde bu girdaptan kurtulmak hiç kolay değil.