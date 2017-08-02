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İlk gün 13 bin biletli yolcu taşındı

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İlk gün 13 bin biletli yolcu taşındı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Akçaray Tramvay seferleri önceki gün ücretli olarak Kocaeli’de hizmet vermeye başladı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’deki ulaşım ağına konfor getiren Akçaray seferleri 1 Ağustos 2017 tarihine kadar deneme seferleri olarak ücretsiz hizmet veriyordu. 1 Ağustos Salı gününden itibaren ücretli olarak seferlerine başlayan Akçaray’ın daha ilk günden 13 bin 562 yolcu taşıdığı, günde 10 dakika arayla 186 sefer yapan ve 14 bin yolcu taşıma hedefiyle hizmete başlayan Akçaray'ın ilk günden hedefine ulaştığı açıklandı. 

Ulaşılan yolcu sayısının Akçaray'ın Kocaeli’ye ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram,"Sekapark ve şehirlerarası otobüs terminali güzergahında karşılıklı olarak hizmet veren Akçaray, her gün 186 sefer yapıyor. Vatandaşlarımız Akçarayımıza gönül rahatlığıyla binip, konforlu şekilde şehir içinde gitmek istediği noktaya ulaşabiliyor. Belirli günlerde Akçaray’da halkımızla beraber seyahat ediyorum. Bu seyahatlerimde vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyorum. Halkımızın mutluluğu yapılan hizmetin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

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