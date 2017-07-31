İlk hazırlık maçı izlenimlerim 

Kocaelispor sezonu açtığı ilk günlerde 17 Ağustos Stadı’ndaki kurban kesimine gittiğimde karşılaştığım Refik Öztonga ile Bolu’daki ilk hazırlık maçına birlikte gitmek üzere sözleşmiştik. Refik Ağabeyi eski tanırım. Bu sezon Adana Demirspor’a giden Mehmet ile bu sezon Kocaelispor’da A takıma yükselen Onur’un babasıdır. En küçük oğlu da futbolcu, Kaan Dobra ile Aykut Okan’ın takımı 41 FK’da U14 yaş kategorisinde oynuyor. Refik Ağabey ayrıca sıkı bir Kocaelispor taraftarıdır. Öğlen saat 13.00’de yola çıktık. Hendek’te Ali Okumuş, namı diğer Bardakçı Ali’nin metnini çok yaptığı Köfteci Saffet’te yemek molası dışında tam gaz gittik. 16.30 gibi maçın oynanacağı Dorukkaya Tesisleri’ndeydik. Başkan Bahri Yavuz, teknik direktör Ümit Metin Yıldız, futbol şube sorumlusu Ceyhun Hoşdil ile karşılaştık, kısa süreli ayaküstü sohbet ettikten sonra maçı izleyebileceğimiz gölge bir yere geçtik.

İYİ VE DAHA HAZIR BİR TAKIMLA OYNADIK

Öncelikle Gerede’deki Dorukkaya Tesisleri’nin, özellikle sahaların çok güzel olduğunu belirtmek isterim. Mükemmele yakın bir zemin üzerinde oynandı maç. Kocaelispor sahaya kalede Can Emre, savunmanın sağında Onur Öztonga, solunda Kemal, stoperde Ali Keten, Murat Başak, ön liberoda Mert, Kerem, sağ açıkta Burak Özbakır, sol açıkta Burak Süleyman, tek forvet İshak ve forvet arkası Özgür tertibiyle çıktı. İlk hazırlık maçındaki rakibimiz Menemen Belediye geçen sezon 2.Lig’de Play-Off oynamış, bir anlamda 1.Lig’in kapısından dönmüş bir takım. Bu sezon kadroda önemli değişiklik yaptıkları haberlerini aldık. Bir dönemin Süper Lig golcüsü Gökhan Ünal, Birlikspor’dan tanıdığımız Uğur Erdoğan orada. Geçen sezon Kızılcabölük’te dikkat çeken sağbek Semih’i alkışlar. Topu ayağa oynayan, hızlı atağa çıkan iyi bir takım diyebiliriz. Bizden çok daha hazır oldukları da ortadaydı.

1-1 DİREKTEN DÖNDÜ, 2-0 OLDU

Baktım 9 Temmuz’da, yani bizden 11 gün önce açmışlar sezonu. 16 Temmuz’dan bu yana Bolu’da kamptalar, biz 10 gün sonra başladık kampa. Hazırlık maçını değerlendirirken, bu noktalara dikkat edilmeli diye yazdım bu bilgileri. Maça istekli, atak başlayan bizdik aslında ama rakip ilk atağında öne geçti. Kızılcabölük’ten gelen etkili sağbek ileriye çıktığında iyi bir orta kesti, ön direkteki kafa vuruşunda top direğin dibinden içeriye girdi. İlk yarının ortalarına doğru son derece organize bir atak geliştirdik. Solda başladı, Burak Süleyman kale sahasına çok güzel kesti, arka direkteki Burak Özbakır gelişini güzel bir vuruş yaptı. Gol diye ayağa kalktık ama kaleci çıkardı, dönen topu iyi takip eden İshak’ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direkte patladı. Alkışa değer bir atak organizasyonuydu. Beraberlik golüne yaklaştığımız bu pozisyonun hemen akabinde ikinci golü kalemizde gördük.

SON YARIM SAAT TEMPO DÜŞTÜ

Yılların deneyimi Gökhan Ünal ceza alanımızdaki bireysel hatadan yararlanıp şık bir çalım sonrasında topu ağlarımıza gönderdi. Santranın hemen ardından Özgür ile girdiğimiz önemli pozisyon var. Ceza alanındaki vuruşta kaleci son anda golü önledi. Devre biterken İshak’ın etkili bir kafa vuruşunu da izledik ama sonuç gelmedi. Devrenin 2-0 bitiminin ardından Menemen takımı kadroyu bir kişi hariç değiştirdi. Bizim kenar yönetim ise ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. İkinci yarının başında İshak’ın kafa vuruşunda top üst direği sıyırdı, dönüşünde onlar net bir fırsat buldu, kaleci Volkan karşı karşıya pozisyonda rakibe gol izni vermedi. İlk bir saat geçilirken ters bir vuruşta kendi kalemize gönderdiğimiz bir gol var, tamamen talihsizlik. Son yarım saatte bizim kenar yönetimi gençleri tek tek sahaya sürdü, tabi oyun sık sık durduğu için de tempo düştü. Uzun bir süre her iki takım adına da kayda değer bir atak olmadı. Maç 3-0 bitti.

FİZİK GÜÇLERİ FENA DEĞİL

Çok daha güçlü, çok daha hazır bir takımla oynadığımız, üstelik de bizim gençlerle harmanladığımız kadromuzun ilk maçı olduğu için sağlıklı bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Yani etkisiz oyun ve skor kimseyi yanıltmasın, karamsarlığa itmesin. Henüz çok erken. Tecrübelilerin kapasitelerini, neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu maçta en hazır durumda Mert’i, biraz daha Başak’ı gördüm. Gençlerle ilgili öncelikle şunu söylemek isterim, 16-17 yaşında olmalarına rağmen boylu poslular, fizik güçleri de hiç fena değil. Savunmanın sağında Onur Öztonga sırıtmadı, büyük olasılıkla bu kanat yeni sezonda ona emanet edilecek. Yerine giren Fatih de fena değildi. Ön liberoda Kerem’i aşama yapmış gördüm, çok hareketliydi. Santraforda Onur Kandöken bir iki hava topuna iyi çıktı. Çok met edilen Gökdeniz ile Celil’i merak ediyorduk ancak fazla süre alamadıkları için haklarında en küçük bir kanaatimiz oluşmadı.

BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR

İlk hazırlık maçı için daha ayarımızda bir takım seçilse, sonrakiler için güçlü takımlar düşünülse daha iyi mi olurdu, tartışılabilir. Böyle bir plan yapılmış ama rakiplerin programı uygun olmamış olabilir. Örneğin üçüncü veya dördüncü hazırlık maçını Menemen ile oynasak, kesinlikle Kocaelispor lehine farklı bir tabloyla karşılaşabilirdik. Bir başka önemli nokta, her ne kadar sahaya çıkan ilk tertip idealmiş gibi gözükse de, Hamza, Sefa, Kadir Öge gibi bankolar yoktu. Yıldız ilk yarı sol bekte Kemal’i denedi. Orada Kadir Öge’yi, Kerem’in yerinde Sefa’yı, Özgür’ün yerinde Hamza’yı düşünün. Lig kadrosuyla başlasak ve uzun süre öyle devam etsek, ne böyle etkisiz bir oyun, ne de böyle bir skor ortaya çıkardı. Henüz hazırlık dönemin başındayız, daha ilk maçımızı oynadık. Takımın ve özellikle gençlerin zamana ihtiyacı var. Buca maçı da sıkıntılı geçebilir. Sanıyorum ki, ikinci etap Bolu kampındaki hazırlık maçlarında takımımızın gerçek durumunu görürüz.

