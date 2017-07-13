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İlk kulaçlarını Büyükşehir’le atıyorlar

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İlk kulaçlarını Büyükşehir’le atıyorlar
Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın yüzme branşı çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Ücretsiz Spor Okulları yaz aylarında faaliyetlerine devam ediyor. Yaz Spor Okulları’nda en büyük ilgiyi ise yüzme branşı görüyor.

Çocuklar sıcak yaz günlerinde havuz keyfi yaparken, ilk kulaçlarını da Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda öğrenme şansı yakalıyor.

6-12 YAŞ ARASINDAKİ TÜM ÇOCUKLAR

Ücretsiz Yaz Spor Okulları’ndan 6-12 yaş arasındaki çocuklar yararlanıyor. Yaz döneminde cimnastik, atletizm, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol, badminton, hentbol yüzme ve güreş olmak üzere 10 farklı branşta eğitim veriliyor. Çocuklar yaz tatilinde zamanlarını hem spor yaparak hem de eğlenerek geçiriyor.

YÜZME BRANŞINA İLGİ BÜYÜK

Öte yandan Yaz Spor Okulları’nda en büyük ilgiyi yüzme branşı görüyor. Yüzme branşının dersleri Büyükşehir Belediyesi’nin Plaj Yolu’ndaki ve Sanayi Mahallesi Vinsan Tesislerindeki havuzlarında veriliyor. Dersler, alanında uzman antrenörlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

İLK KULAÇLAR BÜYÜKŞEHİR İLE ATILIYOR

Yüzme branşının derslerine çok sayıda yüzme bilmeyen öğrenci katılıyor. Bu öğrenciler antrenörler tarafından titizlikle takip edilerek, yüzmeyi stilli ve tekniğine uygun olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Böylece çok sayıda çocuk ilk kulaçlarını Büyükşehir Belediyesi ile atmış oluyor.

AİLELER SPOR OKULLARIYLA RAHAT

Yaz Spor Okulları’nın cimnastik, atletizm, satranç, masa tenisi, basketbol, voleybol, badminton, hentbol ve güreş branşlarındaki dersleri de tüm hızıyla sürüyor. Yaz Spor Okulları bu dönemde çocukların ikinci adresi olurken bu durumdan en büyük mutluluğu ise hiç kuşkusuz aileler duyuyor. Yaz aylarında ailelerinin en büyük sorunlarından biri olan “Çocuğum vaktini nasıl iyi değerlendirecek” sorunu ise Yaz Spor Okullarıyla giderilmiş oluyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yaz Spor Okulları’na başvurular ise sürüyor.  Başvurular https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/OnlineIslemler/SporOkullariBasvuruSayfasi adresi üzerinden online yapılabilinecek. Branşlara yerleştirilen öğrenciler bırakmış oldukları irtibat numaraları aracılığıyla bilgi veriliyor. Ön kayıtları kabul edilen öğrencilerin velilerine ulaşılarak başvuru formunuu imzalamaları isteniyor. Öğrenci velilerinin başvuru sırasında yanlarında öğrencinin 1 adet fotoğraf bulundurmaları gerekiyor. Yüzme branşı öğrencilerinden ayrıca idrar raporu isteniyor.

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