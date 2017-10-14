İlk şehir Kocaeli oldu! Kamu hastanelerinde yeni dönem

Kocaeli Kamu Hastaneleri, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri, Europa HIMSS Analytics kuruluşu tarafından yapılan validasyon neticesinde HIMSS Stage 6 belgesini almaya hak kazandı. Kamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastanelerinde dijital kalite sistemine geçildi.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, HIMSS Staga 6 Emram Belgesi belgesini aynı anda üç devlet hastanesinin almasından mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk olarak Karamürsel, ardından İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri bu belgeyi almaya hak kazandı. 2003 yılından beri devam etmekte olan sağlıkta dönüşüm politikası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'mızın önderliğinde tüm hastanelerimizde dijitalleşme çalışmaları hızla devam etmektedir. Son 3 yıl içinde hastanelerin dijitalizasyonu için ciddi çaba sarf edildi. Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde yazışmalar artık elektronik ortamda e-imza ile yapılıyor. Resmi evraklar evden, ofisten, internet ortamındaki her yerden TÜBİTAK tarafından verilen e-imza ile onaylanabiliyor. Milli yazılım PARDUS'a geçme çalışmalarımız başladı. PARDUS'u TÜBİTAK çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye almayı planlıyoruz. E-reçetede Kocaeli Kamu Hastaneleri Türkiye birincisi. Hastanelerimizde reçetelerimiz eskiden tamamen kağıtla yazılıyordu. Biz bunu elektronik ortama geçirmek istedik. Tüm reçetelerimizin e-imza ile imzalanması için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1 yıl yoğun bir çabadan sonra geçtiğimiz aylarda e-reçete yazımında yüzde 99,5 oranı ile Türkiye birincisi olduk" dedi.

Kamu hastaneleri dijital döneme geçtiğini söyleyen Ergüney, "Kocaeli Kamu Hastaneleri'nin dijital döneme geçtiği çok net bir biçimde gözüküyor. Biz de gösterilen çabaları HIMMS Avrupa belgesi ile taçlandırmak istedik. Madem birçok alanda dijitalleşmeyi başardık, bunu da başarabiliriz diye düşündük. HIMSS Avrupa Emram sistemini öğrendik. Bu sistem Avrupa'da birçok ülkede kullanılıyor. Çok ayrıntılı bir sistem. Bir nevi dijital kalite sistemi. Hastanede yapılan bütün işlemlerin kağıt kullanmadan dijital ortama geçirilmesini zorunlu kılıyor. Tüm raporların dijital olarak oluşturulması ve internet ortamda gerekli yerlere gönderilmesine imkan tanıyor. Yine hastanede kayıtların düzenli tutulmasını sağlıyor. Tıbbi işlemlerde olası hataları minimize ediyor. Hastalarla ilgili tanı ve tedavi süreçleri, ilaç dağıtımı, bir çok tıbbi hizmetleri, süreçlerin sağlıklı şekilde kaydedilmesini mecburi tutuyor. Hukuki işlemler için delil teşkil edecek, çalışan ve hasta güvenliği için çok faydalı bir sistem. Yaklaşık 6 aydır tüm hastanelerimizle bu başlıkları yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

İpi ilk göğüsleyen Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri oldu. Ülkemizde ilk defa bir ilde 3 hastanenin aynı anda bu belgeyi almaya hak kazanması bizler için çok mutluluk verici. Yine ilimizde kamu/özel sektörde bu belgeyi ilk defa bir devlet hastanesinin alması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Ciddi bir emek olduğu için hastanelerimizi tebrik ediyorum, bunun gelecekte onların daha da başarılı olmasına vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ergüney devlet hastanelerinde hizmetlerde standardizasyon geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu belgenin ilk defa Karamürsel Devlet Hastanesi tarafından alınabilmesi ilimizde sağlık hizmetlerinin homojen hale geldiğini gösteriyor. Küçük ilçelerimizde de artık il merkezindeki gibi kalite ve teknolojiyi ön planda tutan hizmetler standart olarak verilebiliyor. Derince Eğitim ve Araştırma, Gebze Fatih, Gölcük gibi diğer bazı devlet hastanelerimizde de hummalı bir faaliyet sürüyor. İnşallah hedefimiz 6 ay içerisinde bütün hastanelerimizi bu belgeyle buluşturmak. Böylece ilimizde sağlıkta dijital bir dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Tıbbi Hizmetler Başkanımız, başhekimlerimiz başta olmak üzere Genel Sekreterlik Bilgisayar ve Otomasyon personelimiz, hastanelerdeki sağlık personelimiz ve hekim arkadaşlarımız bu işe gönlünü verdi. Bugün çok mutluyuz, onlarla gurur duyuyor, teşekkür ediyor, kutluyorum. Kocaeli olarak yapmış olduğumuz dijital çalışmaları bu belgeler ile taçlandırmış oluyoruz. İnşallah bu ve buna benzer çalışmalarımız gelecekte de devam edecek"