İlk tramvay raylara indi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Akçaray tramvay projesinde tramvaylar araçlarından ilki sabah saatlerinde raylara indirildi.

Bursa’da imal edilen tramvay araçlarından ilki Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanındaki Elzem Sokak’ta bulunan raylara indirilirken Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya hazır bulundu.

KARAYOLU İLE BURSA’DAN GELDİ

Akçaray tramvay aracı sabahın ilk ışıklarında Bursa’dan yola çıktı. 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip tramvay aracı İzmit’te raylarla buluştu. Akçaray tramvay aracı, Bursa’da yapılan tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra Kocaeli’ne getirildi.



HAYIRLI OLSUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, ‘’Kentimizin dört gözle beklediği Akçaray tramvay projesi kapsamında bugün ilk tramvay aracımız raylarla buluştu. Önümüzdeki hafta salı günü ikinci tramvay aracı da gelecek ve mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlayacağız. Kentimize bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

MART AYINDA TEST SÜRÜŞÜ

Tramvayların yapımının tamamlanması ile Bursa’da bulunan test pistinde rutin test, tip test ve yolcusuz test başarıyla tamamlandı. Mart ayında Kocaeli’de test sürüşlerine başlanacak olan araçların ikincisi 28 Şubat Salı günü yine Otogar’ın yanında bulunan Elzem Sokak’ta raylara indirilecek.

ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM EDİYOR

Öte yandan tramvayın hat çalışmaları da gece gündüz demeden devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nın kesiştiği makas bölgesi ile Yahya Kaptan Necip Fazıl Caddesi’ndeki makas bölgesi imalatları gece çalışmaları ile yapıldı. Ayrıca çalışmalar kapsamında Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde, Balıkçılar Çarşısı önünde, Fevziye Camii önü ve Yeni Cuma Camii önünde 200m ray montaj işi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.