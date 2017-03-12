İlk yarı Derince Demirspor:4 İkinci yarı Sultan Orhanspor:2

Süper Lig Play-Off’un açılış maçında Derince Belediye Demirspor ile Sultan Orhanspor karşılaştı.

Maçın ilk yarısında çok etkili ev sahibi ekip Mustafa Çelik, Gökhan Şahin ve Yiğitali (2) gollerle ile devreyi 4-0 öne bitirdi. İkinci yarıda ise bambaşka bir Sultan Orhan vardı, konuk ekip son dakikalar iki gol sığdırdı, ama bu goller puan için yeterli olamadı. Maçı, Derince Belediye Demirspor 4-2 kazandı.

DEMİRSPOR FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Normal sezonu şampiyon bitiren Derince Belediye Demirspor, Play-Off’un da en iddialı takımı olarak gösteriliyordu. Maça çok hızlı başlayan Mavi-Lacivertli ekip, 11 dakikada Yiğitali’nin serbest atışında Mustafa Çelik’in kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. 16’ıncı dakikada Gökhan Şahin’in ortasında kaleci Bekir ile defans topu birbirine bıraktı, top direk kaleye gitti, bu golle skor 2-0 oldu.

YİĞİTALİ’DEN İKİ GOL

21’de Sultan Orhan gole çok yaklaştı, Harun’un şutu direkten geri geldi. 30’da Demirspor’un organize gelişen atağında Aykut ortaladı, arka direkte Gökhan Özkanlı topla buluştu, bu oyuncu yeniden ceza sahasına ortasında Yiğit Ali topu düzeltip vurdu, skoru 3-0’a getirdi. 40’ıncı dakika Gökhan Özkanlı’nın pasında Yiğitali, ceza sahasına girerken vurdu, devreyi, Demirspor 4-0 önde tamamladı.

SULTAN ORHAN GEÇ AÇILDI

Maçın ilk yarısın 4-0 yenik tamamlayan Sultan Orhanspor, ikinci yarıya Mustafa ve Umut Doğan’ı alarak başladı. 81’inci dakika Umut Doğan, kendi çabasıyla attığı golle farkı 3’e indirdi. 86’da ise Sultan Orhan ikinci golünü buldu. Ceza sahasına yapılan ortada Koray’ın kafa vuruşu direkten geri geldi, Harun topu yine kafayla tamamladı, skor 4-2 oldu. Kalan dakikalarda Sultan Orhanspor’un çabası yeterli olmadı, karşılaşmayı Demirspor 4-2 kazandı.