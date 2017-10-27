İlk ziyaret Başkanlar Bulut ve Moralı’dan

Deniz Ticaret Odası Kocaeli temsilciliğinin şubeye dönüşmesinin, denizcilik sektörü ve Kocaeli iş dünyası açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten DTO Kocaeli Şube Başkanı Av.Vedat Doğusel, konuğu Başkanlar Bulut ve Moralı’ya Kocaeli, Türkiye ve Dünya’da denizcilik sektörünün mevcut durumu ve gelişimi konusunda bilgi verip sunum yaptı.

Kocaeli Körfezi'nin Türk Denizcilik tarihinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Doğusel, “DTO Kocaeli Temsilciliğinin Şubeye dönüştürülmesiyle kentin denizcilik sektörüne önemli bir katma değer ekleyeceğini belirterek, “Gelecek yıllarda Kocaeli Türk denizcilik sektörünün önemli bir noktası olacak” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, TOBB bünyesinde olan Deniz Ticaret Odası’nın Kocaeli şubesine dönüştürülmesinin Kocaeli’ye önemli katkıları olacağını belirterek, Şube Başkanlığına getirilen Av.Vedat Doğusel’e hayırlı olması dileğinde bulundular.

Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi İbrahim Atalay ile Limaş Temsilcisi Kürşat Bal’ında katıldığı Anı armağanlarının takdim edildiği ziyarette DTO Kocaeli Şube Başkanı Av.Vedat Doğusel, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’ya teşekkür ederek Kocaeli’de Denizciliğin gelişmesi için ortak çalışma ve işbirliğine hazır olduğunu ekledi.

