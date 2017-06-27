İLKÇEV’den 11. Yaz Okulu

Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü Derneği, 2006 yılından bu yana düzenlediği Yaz Okulu etkinliğinin bu yıl 11’incisi için düğmeye bastı.

Bu yıl daha kapsamlı düzenlemek için çalışma yapan İlkçev yönetimi Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, ve Müftülük ile yapılan işbirlikleri neticesinde, çocukları, gençleri ilgilendiren tüm alanlarda nitelikli eğitim programları ortaya çıkararak, Gebze’de yeni bir yaz okulu modeli olarak ön plana çıkartıyor.

Sabah sporu ile güne başlayan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursları programıyla devam edecekler. Öğle arasında verilen yemekten sonra kültürel eğitimler için Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu'nda spor ve eğlence için de Gebze Belediyesi Yaz Spor Okullarında ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme havuzu ve diğer tesislerde vakit geçirecekler.

İLKÇEV yönetimi, bu yıl Yaz Okulu etkinliklerine Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgelerinden 2. ve 8. sınıflar arası öğrencilerin programa katılabileceklerini belirtiyor.

İLKÇEV Yaz okulu hakkında bilgi almak veya kayıt yaptırmak için; www.ilkcev.org.tr adresinden veya dernek merkezinden başvuru formunu doldurmaları ve 2 Temmuz’a kadar da teslim etmeleri gerekiyor. İlkçev’in 11.Yaz Okulu etkinliği 3-30 Temmuz tarihleri arasında 50. Yıl Chrysler Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek.