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İlknur Sepken vefat etti

İlknur Sepken vefat etti

İzmit Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak No.25 D.25 adresinde ikamet eden Petrol Mühendisi merhum Alparslan Sepken’in eşi İlknur Sepken (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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2 çocuk annesi İlknur Sepken’in cenazesi Bağçeşme Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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