İlknur Sepken vefat etti
İzmit Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak No.25 D.25 adresinde ikamet eden Petrol Mühendisi merhum Alparslan Sepken’in eşi İlknur Sepken (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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2 çocuk annesi İlknur Sepken’in cenazesi Bağçeşme Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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