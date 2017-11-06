İlköğretimlerde zorunlu! Uymayana ceza

Yapılan denetimler kapsamında öğrenci servis araçlarının belge ve ruhsat gibi evrakları kontrol ediliyor. Ekipler, evrak kontrollerinin yanında araçların fiziki yeterliliklerini de denetliyor. Ruhsat, belge eksikliği olan veya korsan olarak faaliyet gösteren öğrenci servis araçlarına ise cezai işlem uygulanarak, çalışmalarına izin verilmiyor.

RUHSAT VE BELGELER KONTROL EDİLİYOR

Toplu Taşıma Dairesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ulaşım Denetim ekipleri, okulların açılmasıyla tüm ilçelerde öğrenci servislerini denetlemeye devam ediyor. 6 ekip halinde sürdürülen denetimler kapsamında araç ve şoförlerin çalışma ruhsatı, öğrenci güzergâh izin belgesi, şoför kartı, ücret tarife tablosu, ehliyet gibi evrakları kontrol ediliyor.

ARAÇLARIN FİZİKİ DENETİMLERİ DE YAPILIYOR

Ulaşım Denetim ekipleri ruhsat ve belge kontrollerinin yanında ayrıca araçların fiziki kontrollerini de gerçekleştiriyor. Fiziki kontroller kapsamında araçların emniyet kemerleri kontrolü, dur levhası, okul taşıtı yazısı, koltuk kontrolleri, araç ışıklandırmaları ve ilk yardım çantası denetimleri yapılıyor.

İLKÖĞRETİMLERDE REHBER ÖĞRETMEN ZORUNLULUĞU

Kanun ve Büyükşehir Belediyesi Mevzuatı açısından, ilköğretim okulları öğrenci servis araçlarında Rehber Öğretmen bulunması zorunluluğu bulunuyor. Ulaşım Denetim Ekipleri bu kapsamda ilköğretim öğrenci servis araçlarında rehber öğretmenlerin araç içerisinde öğrencilerle birlikte seyahat etmelerini de titizlikle denetliyor.

