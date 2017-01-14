İlkokullar file önünde

30 OKUL KATILIYOR
Bu yıl ilkokullar arası voleybol il birinciliğine 30 okul katılıyor. Takımlar 17 Ocak’a kadar 8 grupta mücadele edecek, gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takım eleme mücadelelerine katılacak.
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EDEBALİ İLKOKULU
30 okulun katıldığı ilkokullar arası voleybol il birinciliği başladı. İzmit Edebali İlkokulu takımı, ilk maçında Özel Seymen’i 2-1 yenerek, bu yıl il birinciliğinde iddialı olduğunu kanıtladı.
Kenan Meriç
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