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İlkokullar file önünde

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İlkokullar file önünde
Eğitim yılında birinci dönemin sonlarına gelinirken, okullar arası spor yarışmalarında heyecan artıyor. İlimizde ilkokullar arası kız ve erkek voleybol birincilikleri de başladı. 

30 OKUL KATILIYOR

Bu yıl ilkokullar arası voleybol il birinciliğine 30  okul katılıyor. Takımlar 17 Ocak’a kadar 8 grupta mücadele edecek, gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takım eleme mücadelelerine katılacak. 
Ayrıntılar SPOR sayfalarında 

EDEBALİ İLKOKULU

30 okulun katıldığı ilkokullar arası voleybol il birinciliği başladı. İzmit Edebali İlkokulu takımı, ilk maçında Özel Seymen’i 2-1 yenerek, bu yıl il birinciliğinde iddialı olduğunu kanıtladı.

Kenan Meriç

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