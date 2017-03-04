  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 16 °C

İlyas Şeker, sahaya indi

»
İlyas Şeker, sahaya indi
AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, referandum çalışmasına seçim bölgesi Kocaeli’de başladı. Şeker, startı da Derince’den verdi.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u ziyaret eden Şeker, belediye çalışmaları hakkında ön bilgiler aldı. Ardından sahaya inerek yaz ayında faaliyete geçecek olan kapalı yüzme havuzu ve İbni Sina Kültür Merkezi şantiye alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Şeker, Denizciler Caddesi ve Sırrıpaşa Mahallesi'nde yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı ve kendisine yönetilen soruları yanıtladı. Ardından hasta ve taziye evlerini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen İlyas Şeker, geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, son ziyareti, hemşerileri Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi.

se-007.jpg
 

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hürriyet’i tebrik kuyruğu02 Mart 2017 Perşembe 17:06
  • Hürriyet: “Kocaeli depremle inatlaşıyor”02 Mart 2017 Perşembe 14:36
  • CHP’de Sarıbay, çarşı esnaflarıyla02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Sarıbay: “%60 Hayır bekliyorum”02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Dördüncü cemre sandığa düşecek02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Doğan: 'Referandum milletin zaferiyle sonuçlanacak'02 Mart 2017 Perşembe 11:24
  • AK Romanlar Grup toplantısına katıldı01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Başkan: “Kocaeli’den güçlü Evet çıkar”01 Mart 2017 Çarşamba 12:37
  • AK Parti'nin Kocaeli tanıtım günü belli oldu28 Şubat 2017 Salı 21:52
  • DP yönetiminde Kocaeli'den 7 kişi 27 Şubat 2017 Pazartesi 21:04
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti