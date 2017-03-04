İlyas Şeker, sahaya indi

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, referandum çalışmasına seçim bölgesi Kocaeli’de başladı. Şeker, startı da Derince’den verdi.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u ziyaret eden Şeker, belediye çalışmaları hakkında ön bilgiler aldı. Ardından sahaya inerek yaz ayında faaliyete geçecek olan kapalı yüzme havuzu ve İbni Sina Kültür Merkezi şantiye alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Şeker, Denizciler Caddesi ve Sırrıpaşa Mahallesi'nde yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı ve kendisine yönetilen soruları yanıtladı. Ardından hasta ve taziye evlerini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen İlyas Şeker, geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, son ziyareti, hemşerileri Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi.



