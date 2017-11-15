İlyas Şeker'den 'deprem' uyarısı

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "2002 yılında tespit edilen deprem sayısı bin 78 iken 2017 yılında tespit edilen deprem sayısı 34 bin 160 oldu. Kurulan bu istasyonlar sayesinde günlük, aylık, yıllık ne kadar deprem olduğu tespit edilebiliyor" dedi.

AK Parti'li Şeker, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Şeker, Irak ve İran'da meydana gelen depremde 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, 6 bin 700'ün üzerinde insanın da yaralandığını söyleyerek, ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye'nin gerekli olan bütün yardımları yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkat çeken Şeker, "Türkiye'nin yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan nüfusa baktığımızda, nüfusun yüzde 70'e yakın kısmını oluşturuyor. Resmi verilere göre; sadece Marmara depreminde 17 binin üzerinde, Düzce depreminde ise 763 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremleri önceden önlemek mümkün değil ama önceden alacağımız tedbirlerle bilim adamlarının da söylediği gibi; can ve mal kaybını en aza indirmek mümkün. Depremler geri gelmesi mümkün olmayan can kayıpları ile doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıplar, sosyal ve ruhsal problemlere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin depremle mücadele yol haritasının çizildiğini ifade eden Şeker, "Şu anda Türkiye'de 784 deprem gözetleme istasyonu var. Avrupa'nın en büyük ikinci gözetleme ağı kurulmuş oldu. Bu yapılan çalışmalar neticesinde, 2002 yılında tespit edilen deprem sayısı bin 78 iken 2017 yılında tespit edilen deprem sayısı 34 bin 160 oldu. Kurulan bu istasyonlar sayesinde günlük, aylık, yıllık ne kadar deprem olduğu tespit edilebiliyor" bilgilerini verdi.

DEAŞ ve PKK'nın Rakka'da anlaşmasına yönelik olarak Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri PYD ile hareket ermesinin doğru olmadığını ifade ettiğini hatırlattı. Şeker, "İki terör örgütü oturup anlaşabiliyorlar. PYD, DEAŞ'ın oradan çıkması için güvenli alan oluşturuyor. Bu da iki terör örgütünün birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla terör örgütlerinden dost edinilemeyeceği de açık bir şekilde görülmüş oldu" şeklinde konuştu.