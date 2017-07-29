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İmam hatip anaokuluna 1 milyon 126 bin TL teklif

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İmam hatip anaokuluna 1 milyon 126 bin TL teklif
Bedeli 2 milyon 100 bin 226,99 TL olan Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu sahası üzerine yapılacak olan anaokulu binası ihalesi için Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar 1 milyon 126 bin 810 TL teklif verdi.

Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu sahası üzerine bir adet anaokulu binası yapımı ve çevre tanzimi işi ihalesi dün Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleşti.

İhalenin Başkanlığını Sadık Uysal yaparken, yardımcılıklarını ise Tarık Topaloğulları, Mustafa Dursun, Emel Akalın ve Mahmut Komaz üstlendi. Bedeli 2 milyon 100 bin 226,99 TL olan ihaleye 10 firma istekli oldu. En az teklifi veren 1 milyon 126 bin 810 TL ile Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar hafriyat oldu.

Teklif veren firmalar şöyle:

Akgöl İnşaat (Mustafa Akgöl): 1 milyon 770 bin TL, Altaylar Mimarlık Metal İnşaat: 1 milyon 682 bin TL, Ramses Elektrik Metal İnşaat: 1 milyon 634 bin TL, AKM Yapı Dekorasyon İnşaat: 1 milyon 924 bin 400 TL, Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar hafriyat: 1 milyon 126 bin 810 TL, Bülent Tekin ve Salihoğul Marmara Hafriyat iş ortaklığı: 1 milyon 575 bin TL, Ataman Mühendislik (Mehmet Feyzi Ataman): 1 milyon 657 bin 600 TL

Onur Kaya- Onur Yapı: 1 milyon 418 TL,  Genç Yapı (Emirhan Genç)- Sarıgül Mühendislik (Vedat Sarıgül) ortaklığı: 1 milyon 545 bin TL, AYANE Yapı İnşaat: 1 milyon 695 bin 053 TL.

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