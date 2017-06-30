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İmam Hatip Mezunları bir araya geliyor

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İmam Hatip Mezunları bir araya geliyor

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan, çok sayıda İmam Hatip mezun ve mensubunun katılımıyla coşkuyla kutlanan “Geleneksel Mezunlar Günü” programı 30. kez pazar günü saat 11.00’de Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

BU YIL OTUZUNCUSU DÜZENLENECEK
Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) kurulduğu günden bugüne kadar başta Kocaeli’nin en köklü okullarından İzmit İmam Hatip Lisesi olmak üzere tüm İmam Hatip Liseleri’nden mezun olanları Temmuz ayının ilk Pazar günü düzenlenen “Mezunlar Günü”nde bir araya getiriyor.

Geleneksel Mezun Buluşmalarında İmam Hatip camiası hatıralarını canlı tutmanın yanı sıra dostluklarını pekiştiriyor. 
Yıllardır büyük gayretlerle düzenlenen program için Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği yönetimi büyük bir ekiple hazırlıklarına devam ediyor. Her yıl kutlanarak geleneksel hale gelen Mezunlar Günü’nün bu yıl otuzuncusu kutlanacak.

BAKAN VE ÇOK SAYIDA PROTOKOL KATILACAK
KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, yaptığı açıklamada “Yıllardır büyük bir heyecanla beklenen ve tüm İmam Hatip camiasının bir araya gelmesini sağlayan bu anlamlı ve güzel günde tüm mezun ve mensuplarımızı birlikte olmaya davet ediyoruz.” dedi. 

Ayrıca Mezunlar Günü’ne imkân buldukça katılan, kendisi de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu olan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Türkiye’nin dört bir yanından bir çok misafirin “Mezunlar Buluşması”na katılacağı belirtildi.

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