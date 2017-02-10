İMO, Mustafa Keser’le coştu

Kuruluşunun 62’nci yıl dönümünü kutlayan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) gecede sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Keser ile doyası eğlendi.

TMMOB’a bağlı Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) kuruluşunun 62’nci yıl dönümünü geçtiğimiz ay kutlayacaktı. Ancak yaşanan terör olayları sebebiyle sağduyulu davranan İMO Başkanı Tolga Ok geceyi ileri bir tarihe ertelemişti. İMO bu akşam “Meslekte Onur Gecesi” adı altında The Ness Hotel’de kutlama gerçekleştirdi. İMO Başkanı Tolga Ok'un, ev sahipliğinde gerçekleşen programda ayrıca meslekte 40’ıncı ve 25’inci yılını dolduran inşaat mühendislerine meslekteki değerli hizmetleri için plaket takdim edildi. Gece de ünlü sanatçı Mustafa Keser sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

YOĞUN KATILIM

Geceye; AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Baro Başkanı Sertif Gökçe, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız ve oda üyeleri katılım sağladı.

KARA LEKE OLACAK

Gecede konuşma yapan Başkan Tolga Ok şunları söyledi: “Geçtiğimiz süreç maalesef milletimiz ve memleketimiz açısından biraz zorlu geçti. Biz de gecemizi haklı olarak bu tarihe kadar ertelemiş olduk. Bu yüzdendir ki ülkemize ve yüce milletimizin iradesine karşı düzenlenen, son günlerde yaşadığımız terör olaylarını ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek 15 Temmuz darbe girişimini burada bir kez daha şiddetle kınadığımızı yeniden ifade etmek istiyorum.

26 ŞUBE VE 110 BİN ÜYE

1954 yılında kurulan odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup Türkiye genelinde 26 Şubesi ve 122 Temsilciliği ile 110.000’nin üzerinde üyeye hizmet vermektedir. Böylesi köklü geçmişi olan bu yapının önemli şubelerinden biri olan Kocaeli Şubemiz ise, 2500’e yaklaşan üyesi ile ilimizin etkin ve üretken meslek örgütlerinin başında yer almaktadır. İnşaat Mühendisleri olarak bizler, inşaat sektörüne yön veren, ülke ekonomisine yaşamsal katkılar sunan, güvenli yapılar ile insanların can ve mal emniyeti için çalışan sektörün emekçileri, değişmez temsilcileriyiz.

BİZ BİR AİLEYİZ

Siyasetçilerimizle, bürokratlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, akademisyenlerimizle, meslek odalarımızla çağdaş, modern bir Kocaeli ve beraberinde Türkiye’miz için çalışıyoruz. Çalışmaya da var gücümüzle devam edeceğiz. Biz bir aileyiz. Hem de çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber bu ailenin birer ferdi olmaktan, gönüllü olarak meslektaşlarımıza ve sektörümüze hizmet etmekten çok mutluyuz. Çünkü biz meslek büyüklerimizden böyle gördük, böyle öğrendik.

KÖPRÜLER YOLLAR İNŞA ETTİNİZ

Sizlere ürettiğiniz mesleki değerler için minnettarız çünkü biliyoruz ki, yıllarca özveriyle, meşakkatle ve onurla mesleğimizi icra ettiniz. Mesleki itibarı korumayı, mesleki etiği savunmayı asli görev saydınız. Özel yaşamınızdan ödün verdiniz; ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı yaşamayı seçtiniz; özlemlerinizi, beklentilerinizi proje masalarına, şantiyelere nakşettiniz; zorlu şartlara aldırmadan, gece gündüz demeden, sağlığınızı, güvenliğinizi hiçe sayarak binalar, köprüler, yollar inşa ettiniz”

SAYGIN BİR CAMİASINIZ

Ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Sizler çok saygın bir camianın üyelerisiniz. Ülkemiz ve kentimiz deprem kuşağında yer alıyor. Deprem bizim için uzak bir ihtimal değil, yakın bir tehdit. 1999 Marmara depremi bizim için bir milat. Binlerce insan öldü. Ev ve iş yerleri yıkıldı. Adeta enkaz altında kaldık. Bütün çalışmalarımızı bilimsel temeller üzerinde hep birlikte inşa ettik. İnşaat mühendislerinin hem kentimiz hem de ülkemizde önemli yeri var. Hep birlikte şehrimize katkı sunmalıyız. 30 yıllık mimar olarak inşaat mühendislerinden çok şey öğrendim. Bu iki kardeş mesleğin önemini çok iyi biliyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

Plaket alan isimler şöyle:

MESLEKTE 40. YILINI DOLDURAN ÜYELER

Ahmet Osman Dirlik, Temel Çubukcu, Yaver Teker, Macit Palaz, Ahmet Mustafa Özmet, Rafet Yıldızlı, Arif Kılıç, Haşim Şenol Kutlutan, Muzaffer Sütlüoğlu, İhsan Özdeş, Feyzi Gündoğan, M.Erdoğan Aydın, Faik Recai Bayraktar, Osman Nuri Demirel, Yüksel Demirkaya, Necati İlhan, Zafer Alponat, İ.Zafer Tokmak, Ali Altın, İsmail Çalışkan, Alaattin Tosunor

MESLEKTE 25. YILINI DOLDURAN ÜYELER

Atiye Sevgi Güleryüz, Sinan Kalyoncu, Cem Çakım, Tuncay Rüstemoğlu, Recai Keskin, Hüseyin Kana, Murat Emeksiz, Osman Özbay, Servet Arı, Mehmet Alkan, Ulgar Tanriber, Ertuğrul Kadakal, Hüseyin Aslan, Akif Şahinkaya, Cüneyt Kaçar, Bahri Savcı, Erol Saraç, Murat Marmara, Özcan Demir, Yalçın Akyüz, Kahraman Ordu, Bülent İmren, Nalan Behiye Ergün, Mehmet Şeker