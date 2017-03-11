İMO’nun kadın üyeleri 8 Mart kahvaltısı yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) kadın üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

İzmit Marina’daki Beyaz Yalı Cafe’de gerçekleştirilen etkinliğin organizasyonunu İMO Delege Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kadın Komisyon Üyesi olan Süheda Çetiner üstlendi. Kadın inşaat mühendisleri, keyifle sohbet ettikleri buluşmada kahvaltılarını yaptılar.

“YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ”

Programda konuşma yapan İMO Delege Kurulu Üyesi ve Kadın Komisyon Üyesi Süheda Çetiner, “Her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde geleneksel hale getirdiğimiz organizasyonda sizlerle olmaktan çok mutluyum. Odanın düzenlediği bu tür etkinliklere katılmanız çok önemli. Burada hem sohbet ediyoruz, hem de iletişimimizi koparmamak için emin adımlar atıyoruz. Bizler odanın kadın üyeleri olarak kadının toplumda daha aktif rol almasını her platformda dile getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerle farklı organizasyonlarla yeniden birlikte olacağız. Mesleki anlamda bu tür etkinliklere katılımınızı tekrar rica ediyorum” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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