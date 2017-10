Maça gelmeyenler çok önemli tribün şovunu kaçırdı...

Doksan dakika hiç durmadan destek veren başka bir taraftar topluluğu yoktur.

Buna eminim...

Sanki sahanın içindeymiş gibiler.

Öylesine içten, öylesine yürekten.

Oyunumuza gelince;

Kocaelispor topa daha çok sahip olan takımdı.

Oyuna çok istekli başladık.

Sağlı sollu akınlarla gol pozisyonu yaratmaya çalıştık.

Ancak hak ettiğimiz gol, maçın bitimine iki dakika kala geldi.

Enteresan bir gol oldu.

Maçın en iyilerinden biri olan Burak Süleyman sağ kanattan güzel bir orta pas arası top çıkardı.

Gökdeniz önce topu kontrolüne alıp sağ ayağının içiyle ağlara gönderdi.

Bu arada golden sonra Osmanlıspor kalecisi İshak'la karşı karşıya kalınca elleri ve ayaklarıyla on sekiz dışında çok sert müdahalede bulundu ve kırmızı kartı yedi.

Kaleci uzun itirazlar sonucu oyun dışı kaldı.

Osmanlıspor on kişi kalınca panikledi.

Devre bitti.

Bizler ikinci yarının farkı getireceğini düşünmeye başladık.

Ancak tam tersi oldu.

İkinci yarı başlar başlamaz on kişi kalan rakip takım beraberlik golünü buldu.

Maç orada bitti sanki.

Rakip oyuncular saha içinde birer birer zamana oynamaya başladılar.

Zaten beş-altı oyuncusunun Altınordu destekli olması yani tam profesyonelce davranmalarına sebep oldu.

Bu durum işlerine yaradı.

Gol pozisyonu bile üretemedik.

Koşmadık mı?

Koştuk...

Mücadele etmedik mi?

Ettik...

Her oyuncumuz elinden geleni yaptı mı?

Yaptı...

Bir türlü ikinci golü bulamadık.

Defansta, orta alanda ve ileri uçtaki çabalarımızı bir türlü golle sonuçlandıramadık.

Fark yapacağımız bir maçı maalesef berabere bitirdik.

Olsun...

Rakiplerimiz buysa, biz bu ligi iyi sonuçla bitirebiliriz.

Yeter ki umudumuzu hep muhafaza edelim.

En önemlisi, hep birlikte buna yürekten İNANALIM...