İnanıyoruz size çocuklar

Yeni, yine bir pazar günü, gözümüz kulağımız, tüm dikkatlerimiz Kocaelispor’umuz başta olmak üzere profesyonel takımlarımızın zorlu sınavlarında olacak. Üst lig hedeflerine yürüyen Kocaelispor, Kocaeli Birlik, Gölcükspor ve Darıca G.B ile ligde kalmak için çaba gösteren Derincespor’a gönülden başarı dileğiyle detaylara geçiyorum.

MANAVGAT MAÇI İYİ DERS OLDU

Kocaelispor’umuz zorlu deplasmanları üst üste oynuyor. Önceki hafta üst sıralarda gözü olan Van’daydık, bugün ateşin içinden çıkmak isteyen Kütahya’da olacağız. Bugünkü maça dair düşüncelerimizi paylaşmadan önce hafta içine dönelim. Manavgat’ı hafife alıp, orta sahadan bir adam eksiltip forveti ikileyince az kalsın başımıza iş alıyorduk. Mesut’un yokluğunda Mert’i de kenara almak riskli bir düşünceydi. Rakibin 11 maçın 9’unda gol atamamasına aldandık, orta sahasız da maçı alırız sandık. Kazın ayağının öyle olmadığını gördük. Rakibin önceki performansı ne kadar kötü olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerekir. İnanıyorum ki bu maç bizim için çok iyi bir ders oldu. Hedefe varmak istiyorsak her rakibi ciddiye almalı, her maça final gözüyle bakmalıyız.

KADROYU KESTİRMEK ZOR DEĞİL

Bugün iki cezalımız var. Sinan’ın varlığının ne denli olduğu ortada. Burak Özbakır da son haftalarda formdaydı. Zorlu bir deplasman maçı için önemli eksikler diyebiliriz. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın iki futbolcunun yokluğunda, özellikle Manavgat maçında yaşananları göz önüne aldığımızda ne yapacağını, kimleri tercih edeceğini kestirmek zor değil. Orta sahada klasik üçlüye dönüş yapacaktır. Ön liberoda Mert-Mesut ikilisi, önlerinde Sefa. Kaptan Hamza Özbakır’ın yerine sağ açıkta. Tek forvet Oğuzhan. Hücumda sıkıntı çekilirse, İshak, Mehmet, Şenol, Özgür gibi alternatiflerimiz, birçok hamlemiz olacak.

KÜTAHYA, İLK YARIDAKİ GİBİ DEĞİL

Kütahyaspor bu sezon uzun yıllar sonra bu sezon 3.Lig’e çıktı. Başarısız bir ilk yarının ardından ara transferde 6-7 takviye yapmışlar. İlk yarıya göre daha dirençliler, daha az gol yiyorlar. Başkan Bahri Yavuz’un altını çizdiği gibi dikkat çeken bir iyileşme söz konusu. İzmit’teki ilk maçı hatırlıyorum da, maç 3-0 bitmişti ama çok daha fazlası da olabilirdi. Bugün o günkü Kütahyaspor’dan çok daha diri, dişli bir takım karşımızda olacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. Sonuçta köklü bir kulüp, mutlaka önemli bir taraftar desteğini de arkasına alacaktır. Puan durumundaki yerleri malum, tam tabirle can derdindiler. İçerdeki maçları kazanıp ligde kalmak istiyorlar. Bugün can havliyle saldıracaklardır.

300 TARAFTARIMIZ TAKIMIN YANINDA

Kocaelispor taraftarı Kütahya deplasmanında da takımın yanında olacak. Dün Hodri Meydan Derneği’nin önemli isimlerinden sevgili Mustafa Güler’den bilgi aldım. Mustafa, Kütahyaspor yönetiminin yüzde 5 kontenjan uygulama kararı aldığını belirterek, “Ekstra yer talebinde bulunduk ama kabul edilmedi. Rakibin konumu belli, bu kararlarına saygı duyduk. Sonuçta bize 300 kişilik yer ayrıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrıya 700 başvuru yapılmıştı. Sürekli gelenleri baz alarak sayıyı düşürdük. Otobüslerle 300 kişi gideceğiz” dedi. Otobüsler sabah 08.00 gibi Perşembe Pazarı alanından hareket edecekmiş. 3-4 saatlik yol. Kendi özel araçlarıyla da gidecekler olacaktır.

TRİBÜNLERDE DOSTLUK HAKİM OLACAKTIR

Kütahyaspor taraftarı sosyal medya üzerinden dostluk mesajları verdi, “Hodri Meydan grubundaki kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız” paylaşımında bulundu. 70 ve 80’li yıllarda 2.Lig’de iki takım karşı karşıya gelmişti. Uzun yılların ardından iki takım ayın lig ve grupta buluştu. Dostça bir maç olacağından kuşkumuz yok. Ancak ben hakeme yönelik tepkiler olabileceği varsayımıyla taraftarımızı uyarmayı görev biliyorum. Kötü tezahüratla ilgili deplasmanda sadece bir hakkımız var. Bir kez daha disipline gidersek, içerdeki gibi hakkımızı doldurmuş olacağız. Bu da seyircisiz oynama yaptırımı anlamına geliyor. Kendimize hakim olalım, takımımızı içerde dışarda taraftarından mahrum bırakmayalım.

TEKİRDAĞSPOR’UN ELİ MECBUR

Bugün kulaklarımız liderin maçında olacak. Sancaktepe ikinci yarıya öngördüğümüz gibi kötü başladı. Bugün Tekirdağ deplasmanında da işleri kolay değil. Trakya temsilcisi üst üste kayıplarla kritik bir konuma geldi. Düşme hattıyla aralarında sadece 4 puan kaldı. Elleri mecbur. Bugün kazanmak, en kötü berabere kalmak zorundalar. Bugün Tekirdağspor’un puan, puanlar almasını umuyoruz. 12 maçtır kaybetmeyen Altay liderliği gözünü kestirmiş gözüküyor. Açıkçası liderlik yarışında rakibimizin sadece Sancaktepe olmadığını, İzmir ekibinin de bu işe asılacağını düşünüyorum. Bugünkü Van deplasmanıyla ilgili temennimiz, beklentimiz elbette takılmaları. Bu olasılık bir hayli güçlü. Hafta içinde rakiplerden iyi haberler alıp mutluluğumuzu katlamıştık. İnşallah bugün de öyle olur.

Diğer temsilcilerimiz

Profesyonel ligdeki diğer takımlarımızın maçlarına da kısaca bakalım. Kocaeli Birlik, Karagümrük beraberliğiyle yara aldı. Telafisi bugünkü Buca maçında alınacak galibiyetle yapılmalı. Gölcükspor Play-Off yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugün Beylerbeyi gibi can derdinde olan bir rakiple içerde oynuyorlar. Hiçbir maç kolay değil. Temsilcimiz bir şekilde bu engeli de aşacaktır. Derincespor bugün en kritik sınavlarından birine çıkacak. Zira ligde kalma mücadelesindeki direk takiplerinden biri olan Yeşil Bursa’yı konuk edecek. Tek ihtimalli bir maç, aksi durumda temsilcimizin işi çok zorlaşacak. Darıca G.B talihsiz Afyon maçının ardından bugün evinde. Sultanbeyli Belediye ile ilk maçtan kapatılacak bir hesap var.

Kardeşlik kazansın

Bugün Amatör Süper Lig’de müthiş bir maç var, Kartepe derbisinde lider Nusretiye 4 puan gerisindeki Kartepe Belediyespor ile oynayacak. Son maçlarına bakıldığında çok formda iki takımın mücadelesi olacak. Nusretiye 1 puan bile alsa son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan edecek, Kartepe Belediye’nin öncelikli derdi Play-Off’u garantilemek. Nereden bakarsanız sıkı bir maç. Sonuçla ilgili tahmin yapmak da zor. Öncelikli temennim iki Kartepe takımına, kardeşlere yakışır şekilde dostluğun öne çıkması. Geçen yıl Kartepe Belediye ile Derbent arasındaki derbide yaşananlar utanç vericiydi. Bugünkü maçta güzellikler öne çıksın istiyorum. Doğal olarak büyük ilgi bekleniyor maça. Hakemlerin de sonucu bir etkisi olmaz inşallah. Takımlara başarı, hakemlere hakem şansı diliyorum. Sonuç ne olursa olsun kardeşlik, dostluk kazansın istiyorum. İnşallah öyle de olacak.