İnanıyoruz size çocuklar

Play-Off’u büyük olasılıkla cebimize koyduk ancak işi uzatmamak için şampiyon olup doğrudan 2.Lig’e çıkma şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Bunun yolu da öncelikle ve özellikte yarıştaki iki rakibimizden biri olan Altay’ı bugün yenerek devre dışı bırakmaktan geçiyor. İnşallah diyerek detaylara geçiyorum.

İKİSİNE SEVİNDİK, İKİSİNE ÜZÜLDÜK

Maça dair değerlendirmemize kadrodan başlayalım. Sefa ile Hamza’nın takıma dönüşüne ne kadar sevindiysek, Sinan ile Ali Keten kayıplarına o kadar üzüldük. Bu sezon şu cezalardan, sakatlıklardan çok çektik. Tam kadro sahaya çıktığımız maç sayısı oldukça düşüktür. Bugün Ali’nin yokluğunda Başak’ın yanında Kemal oynayacaktır. Uzun süre formaya hasret kalan Kemal, eksiklerden dolayı 11’de şans bulmaya başladı. İyi de götürüyor. Kartal maçında ön liberoda Mert’in partnerliğini Ali Teken yapmıştı. Stoper oynamaya alışkın Ali, doğal olarak zorluk derecesi daha yüksek ön liberoda bocaladı. Yük Mert’e bindi, adeta canı çıktı. Mert bugün alışkın olduğu partneri Sefa ile oynayacak. Bu ikili savunmanın önünde, Altay ataklarında sağlam bir duruş sergileyecektir.

KAPTAN YİNE FEDAKARLIK YAPACAK

Kartal maçında olduğu gibi kanatlar yine Burak’lara emanet olacak. Hafta içi maçında Özbakır ilk yarı, Süleyman ise ikinci yarı etkiliydi. Bugün her ikisinden bolca bindirmeler, güzel ortalar bekliyoruz. Sakatlığı tam olarak geçmese de Hamza, bugünkü maçın öneminden dolayı fedakarlık yaparak oynamak istiyor. Ona ihtiyacımız olan bir maç. Forvet arkasında, hem savunmaya, hem hücuma önemli katkı verecektir. Gol için birinci umudumuz Oğuzhan. Kenarda Özgür ve İshak gibi hamlelerimiz de var. Bu vesileyle Özgür’ü kutlayalım. Uzun süre oynamamasına rağmen Kartal maçında oyuna girdi, rakibin yardımıyla da olsa kritik üç puanı getiren golü attı. Hedefe giden yolda kenardan gelenlerin katkısı önemli. İshak’tan, Mehmet’ten de aynı performansı bekliyoruz.

ALTAY ÇOK FORMDA, ANCAK..

Altay, 3.Lig’in en pahalı takımı. 2.Lig’deki çoğu takımdan bile fazla harcamışlar. Biz ise en düşük maliyetlilerden biriyiz. Mackolik’teki rakamlara göre onların değeri 1.5 milyon, bizimki ise 200 bin. Fark neredeyse 8 kat. İzmir ekibi ilk 3-4 hafta fırtına gibiydi ama sonra durakladı, teknik direktör değişiklikleri yaşadı. İlk yarının ortalarının ardından ise müthiş bir çıkış yakaladı. Bizden sonra kaybetmediler. Tam 17 maçtır bilekleri bükülmüyor. Liglerin en formda, en istikrarlı takımlarından biri. İçerde bir kez kaybetmişler, o da 5.5 ay önce. Kadrosunda önemli isimler var. Kuşkusuz ki, bizim de önemli artılarımız, fark yaratan istatistiklerimiz var. Deplasmanda daha rahat oynuyoruz, kolay yenilmiyoruz. Üstelik oyun şablonumuz, sistemimiz üstümüze gelen, açık futbol oynayan takımlara uygun. Üç ihtimalin ikisinde şampiyonluk şansını yitirecek olan Altay hücuma ağırlık verecektir. Bu durum, bize ciddi fırsatlar yaratabilir. Maçın kaderini orta sahaların belirleyeceği düşüncesindeyim. O bölgede kalabalık ve güçlü olmak zorundayız. Savunmamıza, kalecimize de çok iş düşecek tabi. KAZANAN DEVAM, KAYBEDEN TAMAM

Sancaktepe Manavgat ile oynuyor. Van galibiyetinin moraliyle çıkacaklar maça. Puan kaybetmeleri zor gözüküyor. Yani bugün 60 puana ulaşmaları muhtemel. Bu durumda bizim maçtan çıkacak sonuç eğer beraberlik olursa maç fazlasıyla liderin 6 puan gerisine düşecek Altay tamamen havlu atar, farkın 7 olmasıyla Kocaelispor’un az bir umudu kalır. Başka bir anlamda Sancaktepe işi yüzde 80 bitirir. İzmir’deki maçı kazanan liderlik yarışında Sancaktepe’yi tehdit etmeye devam eder, kaybedenin doğrudan üst lige çıkma hayali biter. Bir anlamda her iki takım için de liderlik yarışında tamam mı devam mı maçı. Kocaelispor veya Altay bugün kazanacak takımın Sancaktepe’yi geçebilme olasılığının yüksek olduğunu da düşünüyorum. Zaten bu grupta şampiyonluğun en çok yakışacağı iki takım tartışmasız Kocaelispor ile Altay. Gönlümden geçeni de aktarayım. Gölcükspor olmazsa, bu gruptan bu ikilinin çıkmasını çok isterim. Kocaüelispor camiasının tamamına yakınının da böyle düşündüğünden eminim. Bu köklü, arkasında güçlü taraftar desteği bulunan iki büyük camianın buralarda olması yanlış. Umuyor ve diliyorum ki, kısa süreçte Kocaelispor ile Altay olmaları gerektiği yerde, Süper Lig’de olurlar.

TRİBÜNLERDE DOSTLUK ÖNE ÇIKACAK

İzmir Atatürk Stadı’nın bizim için yeri, anlamı farklıdır. 2007-08 sezonu son maçta bu sahada 15 bin taraftarın önünde 1-0 kazanıp şampiyon olmuş, Süper Lig’e çıkmıştık. 10 yıl aradan sonra aynı yerdeyiz. Belki tribündeki sayı o kadar olmayacak ama katırı sayılır bir kalabalık eğer tahsis edilirse yine karşı tarafta, maratonda hazır bulunacak. O gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik, bugün inşallah şampiyonluk yolunda dev bir adım atarız. İki taraftar grubu arasında yıllara dayanan bir kardeşlik vardır. Maç öncesi, sırası veya sonuç ne olursa olsun sonrasında en küçük bir olumsuzluk yaşanmayacağına, dostluğun ve güzelliklerin öne çıkacağına inanıyorum.

Sonuç olarak diyorum ki; bu sezon birçok maçta, “Kaybetmeyen takım yoktur, Kocaelispor ile maç oynamayan takım vardır” dedik; ilklere imza attık, unvanlara son verdik. Altay 17 maçtır kaybetmiyor da, bu süreçte bizimle oynamadılar ki. Son kez bize kaybetmişlerdi, inşallah bu serilerine son veren de biz olacağız. Böylece Altay devre dışı kalacak, sonrasında sıra Sancaktepe’ye gelecek. Hadi inşallah, gazamız mübarek ola.

Diğer temsilcilerimiz

Profesyonel ligdeki diğer temsilcilerimizin maçlarını kısaca değerlendirelim. Kocaeli Birlikspor hakem faktörüyle birlikte Pendik engelini aşamayınca, çok önemli iki puan kaybı yaşadı. İlk 5 içinde biraz olsun rahatlama şansı kaçırılmış oldu. Bugün Hacettepe deplasmanında kazanarak telafisi yapılmalı. Başkent ekibi zorda, mutlak kazanmak zorunda olsa da, Birlikspor’un kazanabileceğini, en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte dışardaki bir puan da çok değerli çünkü.

Gölcükspor kendisi gibi formda Ankara Demir karşısında kaybederek ciddi bir yara aldı. Gollerin üçünün de penaltıdan gelmiş olması, acaba hakemlerle ilgili bir sıkıntı mı oldu diye düşündürdü. Nitekim Başkan Ahmet Şahin, hakemleri MHK’ya şikayet etmiş. Tabi gözlemcinin hakem için iyi not vermesi de ilginç. Gölcük bu maçı unutarak, önüne bakmalı. Yara alındı ama biter bir şey yok. Bugün can derdinde olan Cizre’yi ağırlıyorlar. Tek ihtimal var, kazanmak.

Derincespor tabir yerindeyse uçurumun kenarında. Umutlar kan değişimine, yeni teknik ekibe bağlanmış durumda. Puan durumu ortada, 4 puanlık farkı kapatmaları, 3 rakibi geçmeleri gerekiyor ki, bu hiç kolay değil. Deplasmandan puan getirmek bu saatten sonra çok zor. Bunun için temsilcimizin evindeki kalan tüm maçları kazanması gerekiyor. Bugünkü Batman Petrol maçıyla başlangıç yapmalarını bekliyoruz. İnanıyorum Telat Özden takımı ayağa kaldıracaktır.

Darıca G.B bitime 8 hafta kala Play-Off’u cebine koymuş şekilde Afyon’un hata yapmasıyla doğrudan 2.Lig’e çıkmanın planlarını yapıyor. İkili averajla birlikte 7 puanlık farkı kapatmak elbette güç ancak bu işler belli olmaz, sonuna kadar kovalamak, zorlamak gerekir. Temsilcimiz bugün ligde kalmak için son çırpınışlarını yapan Denizli Büyükşehir’e konuk olacak. Can havliyle saldıracak bir rakip olacak karşılarında, erken bir gol maçın çok rahat kazanılmasını sağlayabilir.

Son olarak BAL’a bakalım. Hereke Yıldız, lider Velimeşe ile oynayacak. Temsilcimiz çok başarısız bir sezon geçiriyor. Küme düşmeye çok yakınlar. Tek şansları var Gebzespor’un 3.Lig’e çıkması. Bu olasılığın sürmesi için Yıldız, bugün Trakya ekibini evine eli boş göndermeli. Kolay değil ancak inanır, sonuna kadar savaşırsa yapabilir. Kulağımız Erkin Aktaş Stadı’ndan gelecek mutlu haberde olacak.