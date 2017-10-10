İnatçı kedi düğün konvoyundan etti

Edinilen bilgiye göre Kartepe'den İstanbul'daki düğünlerine gitmek için idaresindeki 41 EY 659 plakalı ciple düğün konvoyuna giren Hüseyin Dilek, motor kısmından kedi sesi gelince aracından indi. Bir süre sesin geldiği yerden kediyi bulmaya çalışan Dilek, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre uğraşsa da kedinin bulunduğu yeri tespit edemedi. Araç sürücüsü Dilek ise motordaki kedinin çıkarılamaması nedeniyle düğün konvoyunu kaçırmak zorunda kaldı.

Bir türlü kediyi bulamayan itfaiye ekipleri, aracın lifte kaldırılıp motorunun kontrol edilmesi gerektiğini sürücüye teklif etti. Kediyi kurtarmak için düğüne gidemediğini söyleyen araç sürücüsü Hüseyin Dilek, “Düğünümüz vardı maalesef gidemedik. Üç saattir kedi arabanın motorunda. Kedinin kurtarılması için bekledik, çıkarılamadı. Farklı bir arabayla şimdi düğüne gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Bir petrol ofisinin tamirhanesinde aracın motor korumalığının sökülerek kedi kurtarılmaya çalışıldı fakat başarılı olunamadı. Yaklaşık 4 saat aracın motor kısmında sıkışık olarak kalan kedinin kurtarılması için araç oto tamir servisine götürüldü. Aracını sanayiye götüren Dilek, burada da kedinin nerede olduğu tespit edilemeyince aracını sanayide bırakıp bir yakınına ait başka bir araçla düğün konvoyunun ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.