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İnce'ye evet broşürü verdiler

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İnce'ye evet broşürü verdiler
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün ilimize miting yapmak için geldi.

Otobüsle Anıt Park alanına miting yapmak üzere giden İnce, trafik nedeniyle Yeni Cuma Camii önünde kısa bir süre durdu. Bu sırada AK Parti Gençlik Kolları Yürüyüş Yolu'nda stant açmış 'evet' broşürü dağıtıyordu.

'ANAYASA MADDELERİNİ OKURSUNUZ'

Gençler İnce'nin otobüsünün yanına giderek selam verdi. Camı açarak partili gençlerin selamını alan İnce, kendisine uzatılan 'evet' broşürünü de aldı.Bunun üzerine gençler İnce'ye, "Miting alanında evet broşürü lazım olur. 18'lik anayasa maddelerini okursunuz" dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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