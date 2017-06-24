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İnek bataklığa saplanınca...

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İnek bataklığa saplanınca...
Kartepe'de bataklığa sağlanan inek herkesi seferber etti.

Kartepe Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Seyhan Çelik (45) isimli şahsa ait inek, sabah saatlerinde otlaması için doğaya salıverildi.

KOVAYLA SU TAŞIDI
Dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra arazide dolaşan inek aşırı yağıştan dolayı balçık haline gelen zeminde battı. İneğin bataklıkta mahsur kaldığını gören sahibi, kendi imkanları ile ineği bulunduğu yerden çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada Seyhan Çelik’in 11 yaşındaki oğlu Yunus Emre Çelik ise ineğin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Kovayla evden su taşıyarak ineği içirdi.

YARDIMA KOŞTULAR
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracı bataklık zemine giremedi. Bu durum karşısında itfaiye erleri yaya olarak olay yerine geldi ve çalışmalara başladı. Bataklığa saplanan ineğin çevresindeki çamur, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kazma ve küreklerle kazıldı. İneğin altından halat geçecek boşluk açıldı. Halatla kurtarılmaya çalışılan inek, olduğu yer çamur olunca çıkarılamadı. 

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine Kartepe Belediyesine ait iş makinesi JCB çağrıldı. İş makinesine bağlanan halatlarla mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek kuru bir zemine götürdü. Yaklaşık 4 saattir mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek sahiplerine teslim edildi.

Kerim YAVUZ

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