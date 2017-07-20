  • BIST 106.736
  • Altın 141,095
  • Dolar 3,5210
  • Euro 4,0955
  • Kocaeli 20 °C

İngiltere tablet yasağını kaldırıyor

»
İngiltere tablet yasağını kaldırıyor
İngiltere, Türkiye'den uçuşlarda uygulanan kabinde elektronik cihaz yasağını kaldıracağını açıkladı.

ABD'nin ardından İngiltere de uçakta elektronik cihaz yasağını kaldırıyor.
İngiltere, Türkiye'den İngiltere'ye yapılan uçuşlarda kabin içinde uygulanan elektronik cihaz yasağının kaldırılacağını Türk makamlarına bildirdi.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

ABD AY BAŞINDA YASAĞI KALDIRDI

ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den icra edilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, 5 Temmuz'da Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle kaldırılmıştı.​

Yasak kapsamında İngiltere'ye yapılan uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alınmıyordu.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ayasofya İçin Pedallıyoruz” ekibi İzmit’te20 Temmuz 2017 Perşembe 16:57
  • Gebze'nin il olması için imza kampanyası başlattılar20 Temmuz 2017 Perşembe 16:07
  • İzmit Belediyesi öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor20 Temmuz 2017 Perşembe 15:07
  • İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İlhan Bayram’a ziyaret20 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
  • İşyeri yandı, Maliye ceza kesti, 9 yıldır Danıştay'ın kararını bekliyor20 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
  • "Afete Hazır Türkiye" projesi20 Temmuz 2017 Perşembe 14:19
  • Eczacılar Odası’nda seçim heyecanı bugünden başladı20 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
  • Ölü yunus sahile vurdu20 Temmuz 2017 Perşembe 12:29
  • Gebze'nin maskotu kaplumbağa 'Terbi'20 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
  • Şehit Ömer Halisdemir’in adı Kültür Merkezi’nde yaşatılacak20 Temmuz 2017 Perşembe 11:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti