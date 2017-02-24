İnovasyon kültürü Doğu Marmara'ya aşılanıyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından düzenlenen, “Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışması” ile ilgili Gebze ilçesinde panel düzenlendi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından “Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışması” düzenlenecek. Düzenlenecek yarışma ile ilgili Kocaeli Gebze Ticaret Odasında panel düzenlendi. Düzenlenen panele Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü politikaları direktörlüğünde kıdemli uzman Cem Emre Memiş, İnovasyon ve AR-GE Direktörü İffet İyigün Meydanlı ve davetliler katıldı.

Program öncesinde InnoTeam ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, “InnoTeam, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sorumluluk alanına giren illerde faaliyet gösteren firmaların inovasyon yönetim becerilerinin ölçüldüğü, değerlendirildiği bir yarışma sistemidir. Firmaların inovasyon yönetim becerisini geliştirmesi amacına yönelik yaptığımız çalışmayla biz bölgemizde inovasyon farkındalığını arttırmak ve ulusal bir inovasyon stretejisi oluşturarak bölgemizde ki tüm firmaların değerlendirilmesi ve bu firmalara yönelik bir kıyas yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.



“Amacımız, inovasyon kültürünü bölgemize aşılamak”

Yarışmanın beş aşamadan oluştuğunu belirten Kırıcı, “İlk aşamada 26 soruluk bir anket yapıyoruz. Bu 26 soruya cevap veriyorlar. Firma bilgilerini burada alıyoruz. Daha sonra burada bir ön eleme yapıyoruz. Ön elemeden sonra yaklaşık 30 firmaya inovasyon yönetim becerilerinin ölçülmesine yönelik bir değerlendirme anketi yapıyoruz. Bu anket sonrası firmaların durumuna ilişkin geri bildirim raporları düzenliyoruz. Bunu yaparken de firmaları biz yalnız bırakmıyoruz ve ajans uzmanları inovasyon uzmanları burada onlara her türlü desteği sağlıyorlar. Bu aşamadan sonra biz firmaların inovasyon yönetimine ilişkin genel durumu tespit edip firmalara bir geri bildirim raporu verip sonrasında biz firmaları bir sonraki aşamaya alıyoruz. Bu aşamada ise firmalara mentörlük hizmeti sağlıyoruz. Bu tamamen ücretsiz bir hizmet. Bu sistemde danışmanlar firmalarla 6 ay çalışıyorlar. 6 ay sonra firmanın kat ettiği ilerlemeyi tespit ediyoruz. Bu tespitte tamamlandıktan sonra firmaları değerlendirip bir prestij ödülü veriyoruz. Burada ki temel amacımız, bölgemizde inovasyon yönetim becerisine ilişkin bir altyapı oluşturmak, ekosistemi, inovasyon kültürünü bölgemize aşılamak bizim amacımız” şeklinde konuştu.



“Yarışmaya, yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL’yi aşmayan firmalar katılabiliyor”

Yarışmayanın finalinin ne zaman olacağını ve katılım şartlarını açıklayan Kırıcı, “Finali Aralık 2017’de olacak. Çünkü Mart 2017’de ön başvuruları alacağız. Ön başvuruları değerlendirdikten sonra öz değerlendirme anketi yapıp Mayıs ayında firmalara mentör ataması aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Aralık 2017’de de nihai aşamaya gelmiş olacağız. Bu yarışmaya Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerinde faaliyet gösteren ve üretim yeri burada olan tüm firmalar katılabiliyor. Çalışan sayısı en az 20 en fazla bin olan ve yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL’yi aşmayan firmalar bu yarışmaya katılabiliyor ve en az 3 yıl önce firmaların kurulmuş olma şartı var”

Açıklamanın ardından, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü politikaları direktörlüğünde kıdemli uzman Cem Emre Memiş, İnovasyon ve AR-GE Direktörü İffet İyigün Meydanlı yarışma ile ilgili sunum yaptı.