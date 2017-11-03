İnşaat işçisi 15 günlük mücadeleyi kaybetti

Edinilen bilgilere göre 18 Ekim’de Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir inşaatta mermer ustası olarak çalışan Tugay Yurdal, üçüncü katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı işçi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Tugay Yurdal 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yurdal'ın cenazesinin bugün Van'ın Çaldıran ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.