İnşaat Mühendisleri Odası’ndan İlhan Bayram’a ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetimini makamında ağırladı. Oda başkanı Tolga Ok, İSU Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen Bayram’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Ok, “İlhan bey İSU’da Genel Müdür olarak çok önemli bir görevi icra ediyordu. Aynı zamanda kendisi meslektaşımız. Çok ciddi hizmetlere imza attı. Devrim niteliğinde hizmetler yaptı. Türkiye’ye model olan hizmetlerde bulundu. Birçok ilimiz gelip buradaki hizmetleri yerinde gördü. İSU’nun eğitici öğretici anlamda da birçok ile hizmetleri var. Bu hizmetlerinin Büyükşehir’de de devam edeceğini biliyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı’na gerçekleştirdiği nazik ziyareti için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram ise, “Kocaeli’deki şubeyi çok ayrı bir yere koyuyorum. Şube başkanı duruşu ile ve yaptığı icraatlar ile çok takdir ettiğim birisi. Şube başkanımızın dediği gibi hakikaten İSU’da önemli hizmetler yapıldı. Ancak bütün bunlar bir ekiple oluyor. Biz onlarla birlikte bir ekip oluşturduk ve o ekip Türkiye genelinde su kanal idarelerinin içerisinde İSU’yu çok farklı bir konuma getirdi. Sizleri de bundan sonra fahri danışman olarak görmek isterim. Ziyaretiniz beni fazlasıyla memnun etti hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.