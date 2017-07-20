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İnşaat ustasının feci ölümü

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İnşaat ustasının feci ölümü
Aslen Gölcüklü olan ve uzun yıllardır Almanya’da inşaat ustası olarak çalışan İsmail Yılmaz (45) yaz tatili için Türkiye’ye geldi.

Ailesi ile birlikte düğün cemiyeti için yola çıkan İsmail Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil, Adıyaman’da kaza yaptı. Geçirdiği trafik kazası sonucu İsmail Yılmaz kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Yılmaz’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi 4016 Sokak adresinde ikamet eden ve inşaat işleri ile uğraşan Ali Yaşar Temel Yılmaz’ın kardeşi olan İsmail Yılmaz’ın cenazesi İhsaniye Çiftlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ
 

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