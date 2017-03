İnşaatın içinde kalan telefon kablolarını kesince...

İzmit'te, müteahhit Halit Özyener arazisine bina yapmaya karar verince elektrik dağıtım şirketi arsadan geçen elektrik hattının yerini değiştirirken, Türk Telekom ise telefon hattının geçtiği direğin yerini değiştirmedi.

Halit Özyener inşaatını yaparken, kablolar inşaatın içinde kaldı. Özyener hattı kestiğinde görevlilerin geleceğini düşünerek kabloyu kesince bu kez mahalle telefon ve internetsiz kaldı.

Topçular Mahallesi Palandöken Sokak'ta kendisine ait araziye iki bina yapmak isteyen müteahhit Halit Özyener, 7 ay önce arsasından geçen elektrik ve telefon hattının kaldırılması için başvuruda bulundu. Elektrik dağıtım firması elektrik direğinin yerine değiştirerek hattı yola doğru kaydırdı. Ancak, müteahhit Halit Özyener, Türk Telekom'dan başvurularına rağmen sonuç alamayınca inşaata başladı. Türk Telekom'a ait kablolar 2 ayrı binanın birinci katlarının içinde kaldı. Kablo inşaatın odalarından geçerken, bazı yerlerde ise duvarın içinden geçirildi. Halit Özyener tüm başvurularına rağmen sonuç alamayınca kabloyu kestiğinde hattın onarılacağını düşünerek 2 hafta önce hattı kesti. Mahalle İnternetsiz ve telefonsuz kalırken, onarım veya hattın yerinin değiştirilmesi için de bir çalışma yapılmadı.

Halit Özyener, inşaatın ortasından geçen kablo nedeniyle kendisinin ve mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek, "İnşaatı yapacağım arazi üzerinden geçen kablonun kaldırılması için dilekçe verdim. Aylarca ilgilenen olmayınca inşaata başladık. Aradan yaklaşık 7 ay geçti. Telefon kablosu, yaptığım iki binanın inşaatının ortasında kaldı ve hala sökecekler. İnşaatta işler yavaşlayınca ben mağdur oldum ve kablonun bağlantısını kestim. Mahallenin telefon ve internet bağlantısı da koptu. Böylelikle belki kabloyu sökmeye gelirler diye düşündüm ama ne gelen var ne de giden. Bana yazık değil mi? Bu mahalleliye yazık değil mi? 7 aydır dilekçeler veriyor ve kabloyu söksünler diye peşlerinde koşuyorum. Arsa benim, müteahhit ve binayı da yapan benim bu kabloyu tamamen kesip binanın içinden söküp atacağım. Yapacak başka bir şeyim kalmadı" diye konuştu.

Mahallelerinde telefon ve internet bağlantısı olmadığı için mağdur olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Abdullah Erbay, "Mahallemizde yaklaşık 15 gündür internet ve telefon bağlantısı yok. 48 saat içerisinde gelecek diyorlar sonra tekrar arıyoruz yine bekleyin gelecek diyorlar. 15 gündür hiç kimse mahallemize uğramadı. Burada bir inşaat var ve kablolar binanın içerisinden geçiyor. O kablonun inşaat dışına alınması gerekiyormuş. 2017 yılındayız nasıl bir sistem bu anlayamadık" diyerek tepki gösterdi.

Her geçen gün müşteri kaybettiklerini söyleyen internet kafe işletmecisi Recep Sarı, "İnternet kafemizde bağlantı olmayınca müşteri de uğramıyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Dükkanımızın kirası var ve bizim zararımızı kim karşılayacak. İnternet borcumuzu ödemediğimizde hemen kesiyorlar. Mağduriyetimizin çözülmesini istiyoruz. Her geçen gün müşteri kaybediyoruz" dedi.