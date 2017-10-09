İnşaatın temel kazısında çıktı! İncelemeye alındı

İzmit Gündoğdu Mahallesi Ayvalık Sokak’ta devam eden bir inşaat çalışmasının temel kazısında tarihi bina kalıntıları çıktığı bilgisini alan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ve Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, olay yerine giderek inceleme yaptılar. İnşaatın temel kazısında Bizans döneminden kalma ‘su kemeri’ olarak tabir edilen yapıların olduğu yönündeki söylentilere yönelik inceleme yapan Zamburkan, “Müze Müdürlüğünce hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Tarihi eserlerin korunmasına yönelik hassasiyetimiz devam etmektedir. Bu gibi durumlarda gerek inşaat sahiplerinin gerekse vatandaşlarımızın müze müdürlüğüne haber vermeleri önem arz etmektedir. Konu Müze Müdürlüğümüzün nezdindedir” dedi.

Açıklama, şöyle devam etti:

''İlimizde yayın yapan yerel bir gazetede çıkan 'Tarihi kemerlere merdiven dayadılar' başlıklı haberde Gündoğdu Mahallesi Ayvalık Sokakta bir projenin temel kazısında Bizans döneminden kalma 'su kemeri' olarak tabir edilen yapılara rastlandığına yönelik ifadelere yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak harekete geçen İl Kültür ve Turizm Müdürlü Adnan Zamburkan ve Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük belirtilen yere gelerek yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiştir. Müze Müdürlüğünce hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Tarihi eserlerin korunmasına yönelik hassasiyetimiz devam etmektedir. Bu gibi durumlarda gerek inşaat sahiplerinin gerekse vatandaşlarımızın müze müdürlüğüne haber vermeleri önem arz etmektedir. Konu Müze Müdürlüğümüzün nezdindedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''