İnşaatta taşlı kavga
Darıca İlçesi'nde, bir inşaatta çalışan işçiler ile 4 kişi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş atarak saldırdı. Polisin olay yerine gelmesi ile her iki taraf da kaçtı.
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Öğle saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1560 Sokak'ta bir inşaatın temeline beton döken 4 işçi, 4 kişinin taşlı saldırısına uğradı. Bir an anda taş yağmuruna tutulan işçiler neye uğradıklarını anlamaya çalışırken, kendileri de yerde buldukları taşları saldırganlara attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisleri fark eden saldırganlar kayıplara karıştı. İnşaatta çalışanlar da işlerini yarıda bırakarak kaçtı. Polis, henüz anlaşılmayan bir nedenden çıkan kavgada her iki grubu aramaya başladı.
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