İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir inşaatta mermer ustası Tugay Yurdal, üçüncü katta çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekibince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Binali ASLAN

