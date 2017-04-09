  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 12 °C

İnşaattan düşen müteahhit yaşamını yitirdi

»
İnşaattan düşen müteahhit yaşamını yitirdi
Gölcük'te 52 yaşındaki müteahhit Kemal Baydoğan, inşaatın birinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Değirmendere Halıdere Mahallesi'nde ikamet eden müteahhit Kemal Baydoğan (52) yaptırdığı inşaatı kontrol ederken inşaatın birinci katından dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Baydoğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalova’da özel bir hastaneye kaldırılaran Baydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 4 çocuk babası Kemal Baydoğan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazesi Halıdere Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 520 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyada tartışıp pompalıyla vurdu08 Nisan 2017 Cumartesi 18:45
  • D-100'de hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi08 Nisan 2017 Cumartesi 12:36
  • Önce kovaladı sonra yolu kapattı! Körfez'de film gibi operasyon08 Nisan 2017 Cumartesi 11:26
  • Tam 280 promil! İzmit D-100'de can pazarı08 Nisan 2017 Cumartesi 10:50
  • Oyuncak silahlı soyguncu hakkında karar08 Nisan 2017 Cumartesi 09:59
  • Takla atan otomobilden, burnu bile kanamadan çıktı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
  • Gebze'de 1 çocuk babası kendini astı07 Nisan 2017 Cuma 21:47
  • FETÖ'den 4 emniyet mensubu hakim karşısına çıktı07 Nisan 2017 Cuma 21:05
  • Uygun hakimi ayarlamak için yazı göndermişler07 Nisan 2017 Cuma 19:05
  • Kocaeli Emniyeti'nden çok önemli uyarı!07 Nisan 2017 Cuma 18:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti