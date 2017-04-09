İnşaattan düşen müteahhit yaşamını yitirdi

Gölcük'te 52 yaşındaki müteahhit Kemal Baydoğan, inşaatın birinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Değirmendere Halıdere Mahallesi'nde ikamet eden müteahhit Kemal Baydoğan (52) yaptırdığı inşaatı kontrol ederken inşaatın birinci katından dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Baydoğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalova’da özel bir hastaneye kaldırılaran Baydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evli ve 4 çocuk babası Kemal Baydoğan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazesi Halıdere Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ